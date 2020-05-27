Политика
РБКМеркель назвала условие снятия санкций с России
В начале мая бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер назвал антироссийские санкции бессмысленными. По его словам, Евросоюз их должен отменить, так как западные страны должны сотрудничать с Россией в условиях непростой экономической ситуации, вызванной пандемией коронавируса.
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Энергетика
В Счетной палате РФ рассказали о запасах нефти и газа
Как сообщается в отчете Счетной палаты России "Анализ воспроизводства минерально-сырьевой базы РФ в 2015–2019 годах", разведанных запасов нефти в стране хватит на 35 лет, а природного газа - на 50 лет.
Московский Комсомолец 18:09
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости 03:43
Общество
Власти Москвы установили правила прогулок на свежем воздухе
Вечерняя Москва 13:29
Здоровье
Франция запретила применение гидроксихлорохина для лечения COVID-19
Во Франции отменено действие приказа, который позволял использовать гидроксихлорохин у пациентов с COVID-19, препарат использовался в больницах для лечения тяжелой формы заболевания.
Medvestnik.ru 07:45
Наука
У шимпанзе обнаружены зачатки речи
Предполагается, что именно это и есть подтверждением наличия у шимпанзе зачатков речи.
Anonsens 17:22
Политика
Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину
Верховный суд вернул экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву иск к президенту Владимиру Путину по части требования дополнительных социальных гарантий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 09:20
Экономика
Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
Минэнерго предложило сократить установленный до 1 января 2021 года срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ.
РИА Новости 25 мая в 22:35
Космос
Рогозин обвинил Маска в желании вывести ядерное оружие в космос
Идея основателя компании "Space X" Илона Маска бомбить Марск является прикрытием, чтобы вывести ядерное оружие в космос, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
Газета.Ru 16:15
Космос
Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon отложили
Первый с 2011 года запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX, который должен был состояться 27 мая в 23:33 мск, отложили из-за погодных условий.
Известия 16:20
Авто
BMW представила обновленную BMW 5-Series
Компания BMW представила обновленную модель 5-Series, автомобиль получил передовые технологии и современный дизайн.
Тарантас Ньюс 00:29
Шоу-бизнес
У Александра Овечкина родился второй сын
В семье российского хоккеиста Александра Овечкина пополнение — в среду артист поделился радостной новостью о том, что у него родился второй сын.
Культуромания 13:30
Наука
В Австралии установлен новый рекорд скорости интернета
МонаВиста 25 мая в 06:00
Финансы
Экономист предсказал рост курса доллара до 85 рублей к концу 2020 года
Москва, 27 мая 2020, 20:48 — REGNUM К концу 2020 года курс российской валюты может достигнуть отметки в 85 рублей за американский доллар.
REGNUM 13:48
Политика
Грызлов заявил о срыве Киевом работы контактной группы по Донбассу
Представители Киева сорвали работу четырёх подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил по итогам заседания представитель России в группе Борис Грызлов.
RT на русском 14:46
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС 17:09
Гаджеты
Xiaomi выпустила 4K-телевизоры Redmi Smart TV X по цене от $280
Китайская компания Xiaomi, как и ожидалось, официально представила сегодня, 26 мая, «умные» телевизоры Redmi Smart TV X: новинки будут доступны в трёх размерах — диагональю 50, 55 и 65 дюймов.
3DNews вчера в 05:11
Технологии
Эксперты: мобильные операторы снова начнут отказываться от безлимитных тарифов
Мобильные операторы вновь станут отказываться от тарифов с безлимитным интернетом, так как это негативно влияет на рынок, а число пользователей, которым реально нужен "бесконечный" запас трафика, невелико.
ТАСС 17:42
Общество
Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице
Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
REGNUM 13:20
Общество
У главы Удмуртии выявили коронавирус
У главы Удмуртии Александра Бречалова выявили коронавирус. Об этом он сообщил во время прямого эфира в социальных сетях.
Российская газета 11:14
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе Киев намерен ликвидировать администрации самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
RT на русском 17:00
Армия и оружие
Армия Хафтара захватила населенный пункт под Триполи
Источник сообщил, что после ряда боестолкновений с войсками Правительства национального согласия Ливийская национальная армия заняла расположенный в 50 километрах к юго-западу от столицы населенный пункт Эль-Хира.
Военное дело 06:46
Политика
Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили рынок нефти
Пресс-служба Кремля сообщила, что сегодня президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.
Московский Комсомолец 12:21
Кино
У «Джона Уика» было другое название, но Киану Ривз сорвал планы студии
Как рассказал в интервью порталу ComicBook один из сценаристов франшизы «Джон Уик» Дерек Кольстад, изначально первый фильм о Джоне Уике должен был называться Scorn (что можно перевести как «Презрение» или «Насмешка»), но под влиянием Киану Ривза студия решила изменить своим начальным планам и вынесла в заголовок имя главного героя.
Popcornnews.ru 17:00
Здоровье
Утверждены рекомендации по кодированию причин смерти людей с COVID-19
Минздрав России утвердил методические рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 13:10
Здоровье
В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru 07:30
Общество
В итальянских Альпах 12-летний мальчик выжил после встречи с медведем
Прогулка по лесу вместе с родителями обернулась для 12-летнего итальянца Алессандро целым приключением, которое он запомнит на всю жизнь, пишет итальянское издание L'Adige.
Комсомольская правда вчера в 08:47
Экономика
Альфа-Банк: ЦБ РФ в июне снизит ставку сильнее, чем в апреле
В Альфа-Банке полагают, что резкое ухудшение ситуации в экономике заставит Банк России на заседании 19 июня пойти на снижение ставки сразу на 75 базисных пункта – c 5.50 до 4.25%.
Profinance.ru 08:19