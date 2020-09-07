Меркель не исключает введения санкций против «Северного потока-2»
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода "Северный поток — 2". Меры могут стать ответом на возможное отравление российского оппозиционера Алексея Навального, считает политик Штеффен Зайберт.В источнике
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Меркель не исключила влияния ситуации с Навальным на судьбу «Северного потока-2»
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