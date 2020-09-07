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Меркель не исключает введения санкций против «Северного потока-2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2». Меры могут стать ответом на возможное отравление российского оппозиционера Алексея Навального, считает политик Штеффен Зайберт.В источнике
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Газета.Ru

Меркель допустила санкции против «Северного потока - 2» из-за Навального

Газета.Ru09:21
RT на русском

Меркель допустила санкции против «Северного потока — 2»

RT на русском07:54
ТАСС

Меркель не исключила влияния ситуации с Навальным на судьбу «Северного потока - 2»

ТАСС06:47
РБК

Меркель не исключила санкции против «Северного потока-2»

РБК07:09
Lenta.ru

Меркель допустила санкции против «Северного потока-2» из-за Навального

Lenta.ru06:53
Интерфакс

Меркель не исключила увязки «Северного потока 2» с ситуацией вокруг Навального

Интерфакс06:47
Коммерсантъ

Меркель не исключила влияния ситуации с Навальным на судьбу «Северного потока-2»

Коммерсантъ07:30

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RT на русском11:22

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