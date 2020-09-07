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Меркель не исключает введения санкций против «Северного потока-2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2». Меры могут стать ответом на возможное отравление российского оппозиционера Алексея Навального, считает политик Штеффен Зайберт.В источнике
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Эхо Москвы

Ангела Меркель допускает возможность введения санкций против «Северного потока-2» из-за отравления Алексея Навального

Эхо Москвывчера в 15:03
ТАСС

Меркель не исключила влияния ситуации с Навальным на судьбу «Северного потока - 2»

ТАССвчера в 06:47
RT на русском

Меркель допустила санкции против «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 07:54
РБК

Меркель не исключила санкции против «Северного потока-2»

РБКвчера в 07:09
Lenta.ru

Меркель допустила санкции против «Северного потока-2» из-за Навального

Lenta.ruвчера в 06:53
Интерфакс

Меркель не исключила увязки «Северного потока 2» с ситуацией вокруг Навального

Интерфаксвчера в 06:47
Коммерсантъ

Немецкие СМИ — о судьбе «Северного потока-2» после отравления Алексея Навального

Коммерсантъвчера в 12:12

Адвокат Ефремова прокомментировал обращение Охлобыстина к Путину

Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал обращение актера Ивана Охлобыстина на имя президента Владимира Путина с просьбой помиловать Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП.
Адвокат Ефремова прокомментировал обращение Охлобыстина к Путину
РИА Новостивчера в 10:10
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Ридли Скотт снимет новый фильм о Чужом

82-летний британский режиссер Ридли Скотт собирается снять еще один фильм фантастических ужасов франшизы «Чужой», но его сюжет не будет связан с историей, рассказанной в картинах «Прометей» и «Чужой: Завет».
Topdaynews.ruвчера в 11:33
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Член совета оппозиции рассказал о задержании Колесниковой

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова была задержана около почты, когда пошла за уведомлениями из КГБ и МВД, рассказал ее коллега по совету Максим Знак.
РИА Новостивчера в 11:43
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Минздрав разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил в понедельник, 7 сентября, что предоставленные главой Росздравнадзора Аллой Самойловой цифры о смертности от COVID-19 получены в ходе проверок отдельных больниц, а не основаны на анализе данных по всей стране.
Известиявчера в 16:27
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ЕС призвал освободить задержанных по политическим мотивам в Белоруссии

Евросоюз решительно осуждает аресты и задержания в Белоруссии по политическим мотивам, ожидает немедленного освобождения всех задержанных, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
РИА Новостивчера в 16:07
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Губернатор Травников поручил реконструировать Колыванскую ЦРБ

«Строители, проектировщики нашли приемлемый вариант строительства новых зданий на территории Колыванской ЦРБ для того, чтобы, не конфликтуя с историческим наследием, создать современные условия для пациентов и медиков», — заявил Андрей Травников.
Любимый городвчера в 05:35
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