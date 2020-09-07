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Меркель не исключает введения санкций против «Северного потока-2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2». Меры могут стать ответом на возможное отравление российского оппозиционера Алексея Навального, считает политик Штеффен Зайберт.В источнике
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Эхо Москвы

Ангела Меркель допускает возможность введения санкций против «Северного потока-2» из-за отравления Алексея Навального

Эхо Москвывчера в 15:03
Lenta.ru

Меркель допустила санкции против «Северного потока-2» из-за Навального

Lenta.ruвчера в 06:53
Коммерсантъ

Меркель не исключила влияния ситуации с Навальным на судьбу «Северного потока-2»

Коммерсантъвчера в 07:30
РБК

Меркель не исключила санкции против «Северного потока-2»

РБКвчера в 07:09
Газета.Ru

Меркель допустила санкции против «Северного потока - 2» из-за Навального

Газета.Ruвчера в 09:21
Интерфакс

Меркель не исключила увязки «Северного потока 2» с ситуацией вокруг Навального

Интерфаксвчера в 06:47
ТАСС

Меркель не исключила влияния ситуации с Навальным на судьбу «Северного потока - 2»

ТАССвчера в 06:47

Ефремова признали виновным по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце

Пресненский суд Москвы во вторник признал актера Михаила Ефремова виновником ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб водитель другой машины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ефремова признали виновным по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце
РИА Новости04:25
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Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

Препарат сурфактант-БЛ, предназначенный для борьбы с поражениями легких и разработанный около 20 лет назад Российским научным центром радиологии и хирургических технологий имени А.М. Гранова, показал свою эффективность при лечении пациентов с COVID-19.
Российская газета00:17
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Американская гаубица сбила «российскую» ракету

Во время демонстрации работы усовершенствованной системы управления ведения боевых действий Advanced Battle Management System (ABMS) адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету, сообщает Breaking Defense.
Lenta.ruвчера в 03:04
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РБК узнал детали подготовки нового закона о Госсовете

Полномочия Госсовета, статус которого теперь закреплен в Конституции, скорее всего, останутся прежними — в Кремле склоняются к тому, что менять функционал этого органа власти не придется, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением нового законопроекта о Госсовете.
Коммерсантъ00:47

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

Процесс еще в самом начале и займет долгие годы, но сама перспектива подобного развития событий до такой степени пугает Вашингтон, что и Дональд Трамп, и команда Джо Байдена демонстрируют максимальную готовность к тому, чтобы уничтожить Китай или в экономическом, или в прямом смысле до того, как "доллароцентричной" финансовой системе придет конец.
РИА Новостивчера в 01:00
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Аналитики оценили влияние пандемии на экономику России

По словам экономиста «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софьи Донец, экономика страны подошла к пандемии в неплохой форме: с низкой инфляцией и безработицей, стабильным банковским сектором и значительными финансовыми резервами.
РБК03:00
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МИД Польши опроверг факт разговора Варшавы и Берлина о Навальном

Несколько дней назад действующий белорусский президент в ходе встречи с председателем российского правительства заявил, что слова канцлера Германии Меркель об отравлении Навального являются фальсификацией.
Evo-rus.com01:10
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В США раскрыли цели полетов бомбардировщиков B-52 около Крыма

Бомбардировщики B-52 Stratofortress в ходе подлета со стороны Украины к Крыму сопровождались западными средствами воздушной разведки и наблюдения, которые отслеживали реакцию средств противовоздушной обороны России на полеты стратегической авиации Соединенных Штатов.
Военное дело6 сентября в 04:10