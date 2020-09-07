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Меркель не исключает введения санкций против «Северного потока-2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2». Меры могут стать ответом на возможное отравление российского оппозиционера Алексея Навального, считает политик Штеффен Зайберт.В источнике
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РБК

«Газпром», Apple, Slack, Nokia: за какими котировкам следить сегодня

РБК02:00
Эхо Москвы

Ангела Меркель допускает возможность введения санкций против «Северного потока-2» из-за отравления Алексея Навального

Эхо Москвывчера в 15:03
Интерфакс

Меркель не исключила увязки «Северного потока 2» с ситуацией вокруг Навального

Интерфаксвчера в 06:47
Газета.Ru

Меркель допустила санкции против «Северного потока - 2» из-за Навального

Газета.Ruвчера в 09:21
Lenta.ru

Меркель допустила санкции против «Северного потока-2» из-за Навального

Lenta.ruвчера в 06:53
Коммерсантъ

Немецкие СМИ — о судьбе «Северного потока-2» после отравления Алексея Навального

Коммерсантъвчера в 12:12
ТАСС

Меркель не исключила влияния ситуации с Навальным на судьбу «Северного потока - 2»

ТАССвчера в 06:47

Колесникова и два члена КС оппозиции Белоруссии выехали на Украину

Член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова и еще двое членов совета — Иван Кравцов и Антон Родненков — утром прошли оформление в пункте пропуска на границе с Украиной, сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.
Колесникова и два члена КС оппозиции Белоруссии выехали на Украину
РИА Новости01:33
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Новые списки указывают на скорый анонс Xbox Series S

Новая классификация программного обеспечения, проведенная международными рейтинговыми агентствами, может служить дополнительным доказательством того, что компания Microsoft планирует анонсировать вторую консоль Xbox следующего поколения.
МИТвчера в 09:16
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В Астрахани задержали сотрудника полиции по подозрению в мошенничестве

Оперуполномоченный управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Астраханской области задержан по подозрению в покушении на мошенничество, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
ТАСС01:32

В Саратове полицейский стрелял по вооруженному ножом и лопатой мужчине

Полицейский произвел один предупредительный выстрел вверх, при этом неизвестный мужчина, который, предположительно, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, продолжал движение в сторону сотрудников полиции и угрожал нанести им ранения ножом.
Регион 6401:14
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Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Журналисты считают, что военный корабль Франции мог беспрепятственно направиться в центральную часть Черного моря путем создания помех на определенных частотах, излучаемых российскими радиолокационными станциями.
Evo-rus.comвчера в 06:33
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Названа лучшая валюта для сбережений

Если же инвестор рассматривает возможность вложиться в валюты развивающихся стран, то должен быть готов и к их высокой волатильности из-за большой финансово-экономической и политической нестабильности данных государств.
РИА Новости23:05
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Российская вакцина от коронавируса выпущена в гражданский оборот

Первая зарегистрированная вакцина от коронавируса "Спутник V" Sputnikvaccine.com Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости" Вакцина получила название "Спутник V", сейчас выпущена первая партия препарата, которая поступит в регионы в ближайшие дни.
REGNUM17:46
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Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

Процесс еще в самом начале и займет долгие годы, но сама перспектива подобного развития событий до такой степени пугает Вашингтон, что и Дональд Трамп, и команда Джо Байдена демонстрируют максимальную готовность к тому, чтобы уничтожить Китай или в экономическом, или в прямом смысле до того, как "доллароцентричной" финансовой системе придет конец.
РИА Новостивчера в 01:00
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