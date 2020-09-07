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РБК
РБК

Меркель не исключила санкции против «Северного потока-2»

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает возможности ввести санкции против строительства газопровода «Северный поток-2» в ответ на отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя канцлера Штеффена Зайберта.В источнике
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Lenta.ru

Меркель допустила санкции против «Северного потока-2» из-за Навального

Lenta.ruвчера в 06:53
Коммерсантъ

Немецкие СМИ — о судьбе «Северного потока-2» после отравления Алексея Навального

Коммерсантъвчера в 12:12
RT на русском

Меркель допустила санкции против «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 07:54
РБК

Меркель не исключила санкции против «Северного потока-2»

РБКвчера в 07:09
Эхо Москвы

Ангела Меркель допускает возможность введения санкций против «Северного потока-2» из-за отравления Алексея Навального

Эхо Москвывчера в 15:03
Интерфакс

Меркель не исключила увязки «Северного потока 2» с ситуацией вокруг Навального

Интерфаксвчера в 06:47
ТАСС

Меркель не исключила влияния ситуации с Навальным на судьбу «Северного потока - 2»

ТАССвчера в 06:47

Жительница Барнаула после родов в «ДАРе» попала с коронавирусом в госпиталь

Девушка подробно описывает свои муки у себя на странице в Instagram, она утверждает, что из-за коронавируса у нее появились галлюцинации Жительница Барнаула Виктория Романова написала на своей странице в Instagram о муках, с которыми ей пришлось столкнуться после того, как она попала в перинатальный центр "ДАР".
Толк21:03

Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19

В Роспотребнадзоре уточняют, что решением Зеленогорского районного суда города Санкт-Петербурга от 07 сентября 2020 года гражданин, прибывший в Россию самолетом, привлечен к административной ответственности за неразмещение в трехдневный срок со дня прибытия информации на Едином портале государственных услуг результатов лабораторных исследований на COVID-19.
Российская газетавчера в 11:44
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Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

В результате применения отечественного сурфактанта удалось снизить смертность в категории тяжелых больных с 80% до 14,3%. По окончании исследования планируется включить применение сурфактанта-БЛ в рекомендации Минздрава по лечению больных коронавирусной инфекцией.
Известия17:45
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Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русскомвчера в 06:09
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В ЦСКА объяснили запрет на атрибутику «Спартака» на матче РПЛ

Директор по связям с общественностью московского ЦСКА Сергей Аксенов объяснил, почему болельщики в атрибутике столичного "Спартака" не будут допущены на "ВЭБ Арену" на матч седьмого тура чемпионата России.
Газета.Ruвчера в 13:22
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