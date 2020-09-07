Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает возможности ввести санкции против строительства газопровода «Северный поток-2» в ответ на отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя канцлера Штеффена Зайберта.