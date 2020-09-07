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РБК
РБК

Меркель не исключила санкции против «Северного потока-2»

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает возможности ввести санкции против строительства газопровода «Северный поток-2» в ответ на отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя канцлера Штеффена Зайберта.В источнике
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Коммерсантъ

Меркель не исключила влияния ситуации с Навальным на судьбу «Северного потока-2»

Коммерсантъ07:30
РЕН ТВ

В ФРГ оценили вероятность остановки реализации «Северного потока – 2»

РЕН ТВ07:39
РИА Новости

В ФРГ ответили на вопрос о возможной остановке «Северного потока — 2»

РИА Новости08:05
Lenta.ru

Меркель допустила санкции против «Северного потока-2» из-за Навального

Lenta.ru06:53
РБК

Меркель не исключила санкции против «Северного потока-2»

РБК07:09
Интерфакс

Меркель не исключила увязки «Северного потока 2» с ситуацией вокруг Навального

Интерфакс06:47
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Меркель не исключила влияния ситуации с Навальным на судьбу «Северного потока - 2»

ТАСС06:47

Опальный священник Сергий описал «прелюбодеяния» Поклонской

По словам Сергия, будучи замужем за Андреем Красильниковым, Поклонская совершила прелюбодеяние с Владимиром Соловьевым, после чего «получила разрешение на еще большее беззаконие — произнесение чина венчания над прелюбодеями».
Lenta.ru08:51
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Новак назвал объем возможных поставок нефти Белоруссии через порты РФ

Россия подготовит предложения по поставкам белорусских нефтепродуктов через свои порты, Белоруссия сможет поставлять порядка 3–4 млн т. Об этом рассказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах конкурса «Лидеры России».
Известия08:37
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Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19.
РБК06:42
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Мужчина в Подмосковье застрелил двух женщин и покончил с собой

«По данным следствия, 5 сентября 2020 года мужчина, находясь на территории частного домовладения одного из СНТ в Дмитровском городском округе, в ходе конфликта на почве раздела имущества произвел выстрелы из охотничьего ружья в пожилую хозяйку участка и ее дочь», — цитирует представителя ведомства агентство городских новостей «Москва».
Известия08:42
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