Меркель не исключила санкции против «Северного потока-2»
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Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает возможности ввести санкции против строительства газопровода «Северный поток-2» в ответ на отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя канцлера Штеффена Зайберта.В источнике
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