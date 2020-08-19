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Известия
Известия

Меркель не признала результаты выборов в Белоруссии

Канцлер германии Ангела Меркель заявила, что не признает результаты выборов в Белоруссии и призвала задействовать ОБСЕ для решения кризиса в стране. Об этом в среду, 19 августа, сообщает Welt.В источнике
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Телеканал 360°

Лидеры стран ЕС не признали итоги выборов в Белоруссии и анонсировали санкции

Телеканал 360°09:41
Газета.Ru

Евросоюз не признает итоги выборов в Белоруссии

Газета.Ru09:35
Известия

Меркель не признала результаты выборов в Белоруссии

Известия09:27
Говорит Москва

Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Белоруссии

Говорит Москва09:26
РИА Новости

ЕС не признал результаты выборов в Белоруссии

РИА Новости09:22
Московский Комсомолец

Меркель заявила о поддержке ЕС протестующих в Белоруссии

Московский Комсомолец09:15
ТАСС

Меркель заявила, что ЕС поддерживает мирных демонстрантов в Белоруссии

ТАСС09:31

«Санкт-Петербургская биржа» начнет торги акциями германских компаний

"Санкт-Петербургская биржа" сообщила, что запускает рынок европейских ценных бумаг и с 21 августа начнет торги акциями пяти германских компаний с суммарной рыночной капитализацией 123,98 млрд евро.
Интерфакс07:27

Актера Николая Губенко похоронили на Кунцевском кладбище в Москве

Народного артиста РСФСР, художественного руководителя театра "Содружество актеров Таганки" Николая Губенко, который умер 16 августа на 79-м году жизни, похоронили в среду на Кунцевском кладбище в Москве.
ТАСС08:52

Кравчук назвал приоритет при урегулировании конфликта в Донбассе

Киев, 19 августа 2020, 08:20 — REGNUM Возвращению мирной жизни в Донбасс будут способствовать реализация практических шагов и уважение конфликтующих сторон друг к другу, заявил 18 августа глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью RT.
REGNUM01:20
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В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
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В Гродно власти создали совет с представителями оппозиции Белоруссии

Исполком Гродно объявил о создании совета общественного согласия, в который включены представители гражданского общества и оппозиции, а также сторонников кандидата Светланы Тихановской и органов исполнительной и законодательной власти.
РЕН ТВ21:02
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