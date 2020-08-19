Меркель не признала результаты выборов в Белоруссии
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Канцлер германии Ангела Меркель заявила, что не признает результаты выборов в Белоруссии и призвала задействовать ОБСЕ для решения кризиса в стране. Об этом в среду, 19 августа, сообщает Welt.В источнике
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