Канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя договоренности трехсторонней контактной группы по Донбассу, заявила, что предпосылок для снятия с России санкций нет, но существуют условия для саммита «нормандской четверки», передает ТАСС.

Меркель не видит оснований для снятия санкций с России

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