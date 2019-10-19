Канцлер Германии Ангела Меркель провела в субботу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого обсуждались подготовка к скорейшему проведению саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), вопрос транзита газа через Украину, ситуация в Сирии и Ливии.

Меркель обсудила с Путиным подготовку к саммиту «нормандской четверки»

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