Политика
ТАССМеркель обсудила с Путиным подготовку к саммиту «нормандской четверки»
Канцлер Германии Ангела Меркель провела в субботу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого обсуждались подготовка к скорейшему проведению саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), вопрос транзита газа через Украину, ситуация в Сирии и Ливии.
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Теннис
Анастасия Павлюченкова поборется за полуфинал «Кубка Кремля»
ТРК Губерния 11:04
Политика
Медведев и Вучич принимают участие в параде под Белградом
Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич принимают участие в параде военной техники, который приурочен к 75-летию освобождения сербской столицы от нацистов.
RT на русском 07:46
Происшествия
«Новая газета» сообщила о нападении на своих журналистов в Подмосковье
На притравочной станции «Круглое озеро» в Солнечногорском районе Московской области напали на журналистов «Новой газеты» и зоозащитников.
РБК 12:39
Общество
Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах
Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.
РБК вчера в 15:32
Фигурное катание
Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при
Российская фигуристка Алена Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
Газета.Ru 06:29
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
Известия 10:12
Игры
Опубликованы системные требования к Need for Speed Heat
Goroday.ru 12:17
Происшествия
15 человек погибли после прорыва дамбы в Красноярском крае
15 человек погибли в результате прорыва дамбы в Красноярском крае, 19 октября сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Красная весна 05:55
Футбол
«Спартак» сменил расположение скамейки запасных на домашней арене
Новый главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско сменил скамейку запасных красно-белых во время домашних матчей.
Газета.Ru 10:22
Общество
Умер Герой России вице-адмирал Михаил Моцак
В Санкт-Петербурге на 70-м году жизни после продолжительной болезни скончался Герой России вице-адмирал Михаил Моцак.
RT на русском 11:49
Экономика
Экономист раскрыл смысл продления «заморозки» пенсий россиян
Продление «заморозки» пенсионных накоплений россиян является ожидаемым событием и может считаться очередным признаком отхода России от стандартов социального государства.
URA.Ru вчера в 18:14
Хоккей
«Салават Юлаев» в первом «Зелёном дерби» сезона обыграл «Ак Барс»
Фото: архив пресс-службы ХК "Салават Юлаев" В предыдущем матче «Салават Юлаев» на выезде обыграл подмосковный «Витязь».
Телеканал UTV 09:52
Происшествия
В Новосибирске из-за пожара в больнице эвакуировали 160 человек
В городской клинической больнице Новосибирска произошел пожар, говорится на сайте регионального ГУ МЧС.
РБК 12:29
Политика
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
Сенатора Алексея Пушкова не удивили слова экс-депутата Рады Надежды Савченко о бывшем главе государства Петре Порошенко.
РИА Новости 07:19
Политика
МИД Украины направил России ноту из-за гуманитарной помощи Донбассу
Пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко сообщила, что ведомство направило России ноту протеста в связи с доставкой в Донбасс очередной партии гуманитарной помощи для населения.
Взгляд.ру вчера в 10:46
Теннис
Скончался бывший теннисист Александр Волков
Бывший советский и российский теннисист Александр Волков скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщил его близкий друг, Евгений Кафельников.
Газета.Ru 08:23
Кино
В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
17 октября на официальном канале Paramount Pictures в YouTube был опубликован новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы» режиссера Тима Миллера, заключительной части трилогии, перезапускающей франшизу «Терминатор» Джеймса Кэмерона.
ProfiСinema.ru вчера в 22:45
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отмечает 37-летие с Тиллем Линдеманном
Певица Светлана Лобода отпраздновала собственное 37-летие в компании известного немецкого музыканта Тилля Линдеманна.
Дни24 вчера в 06:34
Экономика
Выявлены крупнейшие налогоплательщики Петербурга и Ленобласти
В Ленобласти наибольший вклад в региональную казну вносит табачная компания АО "Филип Моррис Ижора" — перечисляемый ею налог на прибыль составляет 5,568 млрд руб. Крупнейшим налогоплательщиком на всей территории РФ остается ПАО "Сургутнефтегаз".
Коммерсантъ Санкт-Петербург 09:05
Политика
Британский парламент одобрил отсрочку Brexit
Британские депутаты приняли поправку по отсрочке Brexit, передает 19 октября ТАСС.
Известия 09:55
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Кино
В России в прокат вышел фильм «Малефисента: Владычица тьмы»
Стоит отметить, что эксперты, которые стали первыми зрителями фильма «Малефисента: Владычица тьмы», раскритиковали сюжет.
RuNews24.ru вчера в 11:24
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод
Ани Лорак поделилась романтическим фото c Егором Глебом Напомним, что разговоры о том, что певица после развода с Муратом Налчаджиоглу нашла новую любовь начались в мае этого года.
Вокруг ТВ вчера в 13:19
Финансы
ЦБ России рассматривает более резкое снижение ключевой ставки
Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ России предстоит более решительное снижение ключевой ставки, сообщает CNBC.
Газета.Ru вчера в 06:47
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил курдам продолжить «сносить головы»
«Если договоренность не будет выполнена, по истечении 120 часов мы продолжим операцию и продолжим сносить террористам головы», — цитирует Эрдогана турецкий телеканал NTV.
REGNUM 11:20
Культура
Регина Тодоренко вернется в шоу «Орел и решка»
Телеведущая Регина Тодоренко вернется в тревел-шоу "Орел и решка" на телеканале "Пятница!".
Piter.tv вчера в 08:49
Происшествия
В Ростове пожар в бараке унес жизни пятерых детей и двух взрослых
Как установил оперативный штаб на месте трагедии, погибли пять детей от года до шести лет и двое взрослых.
Вести.Ru 03:46
Политика
Меру пресечения Гладковскому изберет Высший антикоррупционный суд
Высший антикоррупционный суд изберет меру пресечения экс-замглавы секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому.
REGNUM 17 октября в 09:54
Космос
Разработанное в Томске нанопокрытие нанесут на стекла иллюминаторов МКС в 2021 г
Ранее сообщалось, что ученые Томского политехнического университета, РКК "Энергия" и Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (ИФПМ СО РАН) разработали специальное покрытие для стекол иллюминаторов.
Интерфакс - Россия вчера в 07:41
Гаджеты
Представлен первый смартфон на Snapdragon 865
Игромания.ру 12:00