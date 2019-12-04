Политика

Мойка78Мойка78Меркель объяснила, почему Германия высылает российских дипломатов

Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила, почему МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух российских дипломатов.
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с чего всё началось

Меркель назвала причину высылки российских дипломатов

Германия решила выслать российских дипломатов на фоне дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине, поскольку не получила содействия со стороны Москвы в расследовании преступления. Об этом заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель на полях саммита НАТО.
ТАСС10:04

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Меркель назвала причину высылки российских дипломатов из Германии

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Меркель прокомментировала высылку российских дипломатов

Коммерсантъ09:33

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RT на русском09:24
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Политика

МИД РФ пообещал ответ на высылку дипломатов из Германии

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