Германия решила выслать российских дипломатов на фоне дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине, поскольку не получила содействия со стороны Москвы в расследовании преступления. Об этом заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель на полях саммита НАТО.

с чего всё началось

Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила, почему МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух российских дипломатов.

Политика МИД РФ пообещал ответ на высылку дипломатов из Германии "Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные", - сообщили журналистам на Смоленской площади.

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