Политика

Газета.RuГазета.RuМеркель объяснила продление антироссийских санкций

Саммит Евросоюза завершился продлением европейских санкций против России. Канцлер ФРГ Ангела Меркель объяснила очередную волну ограничительных мер низким прогрессом по урегулированию конфликта в Донбассе.
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Госдума: Санкции ЕС - наказание за отказ пересмотреть Минские соглашения

Российская газета14:31

Слуцкий считает санкции ЕС наказанием для Москвы за отказ пересмотреть минские соглашения

ТАСС14:04

Меркель заявила, что решение о новых санкциях против РФ принято единогласно

Life.ru08:11

Меркель заявила об отсутствии повода для отмены санкций против России

Известия08:32

Меркель считает, что для снятия антироссийских санкций сделано недостаточно

Вести.Ru08:29

Меркель прокомментировала продление антироссийских санкций

Lenta.ru08:14

ЕС продлил санкции против РФ после доклада Меркель

REGNUM08:35
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Учёные подтвердили у косаток гипотезу бабушек

МедиаПоток 11 декабря в 10:32
Фигурное катание

Загитова объяснила своё решение приостановить карьеру

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова объяснила, почему приняла решение приостановить карьеру.
RT на русском 13:53
Общество

Российским туристам запретили ввозить в ЕС фрукты и овощи

REGNUM 13:48
Общество

Под Ростовом учитель оскорбил школьника из-за шутки в адрес депутата

Известия 14:53
Политика

Захарова высмеяла слова о том, что Зеленский довел Лаврова

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высмеяла слова журналиста Дмитрия Гордона о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы довел главу российского МИД Сергея Лаврова до "синего каления".
Комсомольская правда 09:24
Общество

Мединский призвал россиян не ходить на «голливудскую шнягу»

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что с грустью смотрит на сборы некоторых голливудских фильмов в стране, и призвал соотечественников «преломить привычку» ходить на это кино.
Известия 14:24
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
Политика

Россия и Украина завершили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:44
Общество

МЧС предупредило о гололедице в Москве

Столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, ожидающихся в Москве в ночь на субботу.
Известия 14:20
Игры

THQ Nordic анонсировала ремейк первой Gothic

Cyber.sports.ru 13:21
Экономика

Центробанк вновь снизил ключевую ставку

Банк России в октябре снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
Известия 05:32
Происшествия

Найден второй погибший на «Адмирале Кузнецове»

Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
BFM.ru 07:26
Игры

Microsoft представила консоль Xbox Series X нового поколения

Корпорация Microsoft показала игровую консоль нового поколения Xbox Series X. На официальном канале Xbox сервиса YouTube опубликован ролик (ниже).
МонаВиста 05:27
Политика

Разгневанные коммунисты требуют отставки Путина и Медведева

Иркутский обком КПРФ потребовал отставки президента Путина и премьер-министра Медведева из-за увольнения первого секретаря обкома Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Infox.ru 12:15
Происшествия

В Киеве подозреваемую в убийстве Шеремета отправили под домашний арест

Печерский районный суд Киева в пятницу избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста военному медику Яне Дугарь, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, следует из трансляции, которую ведет канал "Наш".
РИА Новости 07:50
Шоу-бизнес

43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж

Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Вокруг ТВ 01:12
Энергетика

В следующем году цена на газ на Украине вырастет почти на 30%

Стоимость вырастет почти на 30% - до 5,5 тысячи гривен, или примерно 230 долларов за тысячу кубометров.
Ореанда-Новости 13:36
Политика

Суд в Великобритании закончил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании 12 декабря завершил слушания по спору Украины и России по еврооблигациям.
Коммерсантъ вчера в 18:59
Армия и оружие

ЦПВС сообщил о подготовке террористами провокаций с химоружием в Сирии

Террористы готовят инсценировки применения химоружия на юге Идлибской зоны деэскалации, сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
РИА Новости вчера в 14:13
Политика

ДНР не признает одностороннюю «децентрализацию» — Пушилин

Заявление в связи с внесением в Верховную раду Украины проекта изменений в конституцию страны сделал глава ДНР Денис Пушилин 13 декабря, сообщает Донецкое агентство новостей.
Красная весна 14:41
Политика

Джонсон переизбрался в парламент

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переизбрался в парламент, согласно результатам голосования, и заявил, что теперь у него есть «веские полномочия для проведения Brexit», сообщил телеканал Sky News.
РБК 01:38
Футбол

Клопп продлил контракт с «Ливерпулем» до 2024 года

Спорт день за днем 06:52
Культура

Лев Лещенко выругался матом в новом шоу Максима Галкина

Родной город 07:20
Политика

МИД Германии отреагировал на высылку дипломатов из России

Как ранее пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, высылка двух немецких дипломатов из России является ответной, вынужденной мерой на решение Берлина объявить персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Германии, сообщало «РИА Новости».
Rambler News Service вчера в 05:30
Происшествия

Суд арестовал восьмую фигурантку дела Абызова

РИА Новости 10:03
Гаджеты

С 2020 года у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp

Как сообщает Daily Mail, пользователи, у которых установлен WhatsApp на этих устройствах, не смогут регистрировать новые аккаунты или подтверждать существующие.
Pravda.Ru 10 декабря в 02:35
Общество

К смерти Лужкова могла привести ошибка врачей

В смерти бывшего мэра Москвы Юрий Лужкова ключевую роль могла сыграть ошибка врачей немецкой клиники, где экс-градоначальник проходил плановое лечение, заявил журналист Андрей Караулов на своей странице в Facebook.
Рамблер 06:17
Футбол

РФС отстранил Евгения Гинера от футбола

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрел эпизод с негативными высказываниями владельца ЦСКА Евгения Гинера в адрес руководителя департамента судейства и инспектирования Александра Егорова.
News.ru 05:30
Гаджеты

Microsoft показала новый логотип для Windows и несколько новых иконок

Компания Microsoft представила новый логотип и иконки для Windows 10.
АБН 10:00
Общество

США сняли санкции с трех российских компаний

Минфин США исключил из санкционного списка три российские компании. Об этом говорится в опубликованной минфином США документе.
Газета.Ru 10:53
Как работают Яндекс.Новости?
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