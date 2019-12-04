Политика

Lenta.ruLenta.ruМеркель объяснила высылку российских дипломатов

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что приняла решение о высылке российских дипломатов из-за недостаточной помощи Москвы в расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать213
с чего всё началось

Меркель назвала причину высылки российских дипломатов

Германия решила выслать российских дипломатов на фоне дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине, поскольку не получила содействия со стороны Москвы в расследовании преступления. Об этом заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель на полях саммита НАТО.
ТАСС10:04

Подробнее о событии

Меркель объяснила высылку российских дипломатов из Берлина

РБК10:59

Меркель прокомментировала высылку российских дипломатов

Коммерсантъ09:33

Меркель назвала причину высылки российских дипломатов

ТАСС10:04

Высылка российских дипломатов не повлияет на переговоры по Донбассу

Lenta.ru10:57

Меркель назвала причину высылки российских дипломатов из Германии

Телеканал 360°09:50

Меркель объяснила высылку российских дипломатов

РИА Новости10:25

Меркель заявила, что готова обсудить с Путиным ситуацию с дипломатами

RT на русском09:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 21:40, Ашберн
Общество

Жалоба PGNiG на приостановку решения ЕС по доступу к OPAL отклонена

Высший суд ЕС отклонил жалобу польской PGNiG на приостановку решения Евросоюза по доступу к газопроводу OPAL.
News.ru 07:26
Здоровье

На Сахалине опровергли данные о просроченных лекарствах в облбольнице

Сотрудники прокуратуры, управления Росздравнадзора и минздрава Сахалинской области провели проверку в областной больнице из-за информации об использовании просроченных лекарств и не выявили нарушений.
РИА Новости 21:06
Шоу-бизнес

Лев Лещенко считает пенсии россиян позорными

Исполнитель Лев Лещенко раскритиковал размеры российских пенсий, назвав их "кощунственными".
ИнфоСМИ 11:39
Общество

Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Ридус вчера в 13:11
Политика

В конгрессе США нашли основания для импичмента Трампа

Дональд Трамп превысил свои полномочия и его действия составляют базу для объявления импичмента, заявил по итогам экспертных слушаний глава комитета по судебным вопросам палаты представителей Конгресса США демократ Джеррольд Надлер.
РИА Новости 19:22
Происшествия

Неизвестные закидали снегом Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге

ТАСС 10:32
Шоу-бизнес

Лещенко простил Бузову за ошибку в его фамилии

ФАН вчера в 09:57
Происшествия

Военная база США в Перл-Харборе закрыта после сообщения о стрельбе

Американская объединенная база Пёрл-Харбор - Хикэм закрыта после сообщения о стрельбе на военно-морской верфи в Перл-Харбор, штат Гавайи.
РИА Новости 20:40
Кино

Совет кинокритиков США признал «Ирландца» лучшим фильмом года

Драма Мартина Скорсезе «Ирландец» с Робертом Де Ниро и Аль Пачино получила награду за лучший фильм этого года от Национального совета кинокритиков США.
Национальная служба новостей 12:31
Происшествия

Суд продлил задержание владельца автобуса, разбившегося в Забайкалье

РИА Новости 02:38
Авто

Datsun не покинет российский авторынок

Несколько ранее в СМИ появились слухи относительно возможности ухода компании Datsun с рынка России, однако появилось официальное заявление представителей бренда.
Rusargument вчера в 01:40
Здоровье

Минздрав предупредил о возможных противопоказаниях к прививкам

Минздрав предупредил о возможных противопоказаниях к прививкам не зависимо от их необходимости, сообщает издательство «Российская газета».
Ореанда-Новости вчера в 09:20
Политика

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук позвали украинцев на «майдан»

Главы трех украинских партий – "Европейской солидарности", "Батькивщины" и "Голоса" обратились с призывом к гражданам Украины и общественным организациям выйти восьмого декабря на майдан Незалежности накануне саммита в "нормандском формате", который пройдет девятого декабря в Париже.
РИА Новости 18:25
Авто

Tata представила «премиальный» хэтчбек по цене Lada Granta

Компания Tata Motors готовится к началу продаж компактного хэтчбека Altroz, который позиционируется как «премиальный городской автомобиль».
Motor 09:04
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости 08:30
Политика

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском 12:09
Политика

Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Lenta.ru 09:37
Происшествия

В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»

ТАСС 16:27
Политика

Вооруженные люди проводят обыски в киевском офисе Медведчука

В Киеве проходят обыски в офисе главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:37
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин напугал поклонников лицом после пластической операции

Кстати, фото певца после операции было опубликовано в сети.
Вечерний курьер 10:54
Общество

Производители порошков ответили на обвинения ФАС

В Ассоциации производителей товаров бытовой химии отреагировали на проверку Федеральной антимонопольной службы, которая выявила нарушения в товарах одних и тех же марок как в России, так и в Западной Европе.
Газета.Ru 17:27
Музыка

Назван топ-10 самых популярных песен в России в 2019 году

Life.ru 12:00
Происшествия

Мальчик, впавший в кому в аквапарке в Благовещенске, пришел в сознание

РИА Новости 21:25
Происшествия

В ОНК рассказали об условиях содержания историка Соколова в Москве

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал, что историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, не жалуется на условия содержания в психиатрической клинике СИЗО «Бутырка».
RT на русском 00:17
Футбол

«Буду пугать бизнесменов»: звезда «Что? Где? Когда?» Максим Поташёв дал откровенное интервью Е1.RU

Максим Поташёв прибыл в Екатеринбург, чтобы выступить с лекцией о бизнесе.
Екатеринбург Онлайн 00:08
Кино

Актер Федор Добронравов раскрыл будущее сериала «Сваты»

Актер Федор Добронравов, который исполнил главную роль в сериале «Сваты», рассказал о том, что в будущем ждет телевизионный проект.
Известия 20:44
Общество

Для студента ВШЭ Егора Жукова обвинение запросило четыре года колонии

BFM.ru 09:15
Здоровье

Медики назвали шесть продуктов, влияющих на работу мозга

На первом месте оказался очищенный рис. В нем имеются быстрорастворимые углеводы, за счет которых молекулы глюкозы тут же поступают в мозг.
RuNews24.ru 04:15
Армия и оружие

WSJ: США перебросят 14 тысяч военных на Ближний Восток

Газета.Ru 19:26
Кино

Актер, сыгравший Аладдина, заявил, что стал заложником одной роли

РИА Новости 04:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное