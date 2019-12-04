Германия решила выслать российских дипломатов на фоне дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине, поскольку не получила содействия со стороны Москвы в расследовании преступления. Об этом заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель на полях саммита НАТО.

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что приняла решение о высылке российских дипломатов из-за недостаточной помощи Москвы в расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.

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