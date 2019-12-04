Политика
Lenta.ruМеркель объяснила высылку российских дипломатов
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что приняла решение о высылке российских дипломатов из-за недостаточной помощи Москвы в расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
Германия решила выслать российских дипломатов на фоне дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине, поскольку не получила содействия со стороны Москвы в расследовании преступления. Об этом заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель на полях саммита НАТО.ТАСС10:04
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Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
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В Киеве проходят обыски в офисе главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, сообщает ТАСС.
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Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал, что историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, не жалуется на условия содержания в психиатрической клинике СИЗО «Бутырка».
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Максим Поташёв прибыл в Екатеринбург, чтобы выступить с лекцией о бизнесе.
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Актер Федор Добронравов раскрыл будущее сериала «Сваты»
Актер Федор Добронравов, который исполнил главную роль в сериале «Сваты», рассказал о том, что в будущем ждет телевизионный проект.
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Медики назвали шесть продуктов, влияющих на работу мозга
На первом месте оказался очищенный рис. В нем имеются быстрорастворимые углеводы, за счет которых молекулы глюкозы тут же поступают в мозг.