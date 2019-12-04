Германия решила выслать российских дипломатов на фоне дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине, поскольку не получила содействия со стороны Москвы в расследовании преступления. Об этом заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель на полях саммита НАТО.

с чего всё началось

Германия решила выслать двух российских дипломатов на фоне расследования убийства гражданина Грузии в Берлине, так как не получила содействия со стороны Москвы в расследовании преступления. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.

Политика Конгресс США нашел основания для импичмента Трампа Глава юридического комитета конгресса США Джеррольд Надлер заявил, что имеются достаточные основания для начала процедуры импичмента действующего главы Белого дома Дональда Трампа.

Шоу-бизнес Ургант пошутил о претензиях Певцова к Познеру Телеведущий Иван Ургант прокомментировал заявление актера Дмитрия Певцова о том, что Владимир Познер для России — чужой человек и предатель.

Политика Убитый в Берлине Хангошвили оказался причастен к терактам в Ингушетии Центр по противодействию экстремизму (ЦПЭ) министерства внутренних дел республики Ингушетия разыскивал с 2008 года убитого в августе 2019 года в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили по подозрению в причастности к террористическим актам на территории республики.

Политика Часть новых российских вооружений может быть учтена в договоре СНВ-3 Включение новейших российских вооружений – межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат» и гиперзвукового блока для МБР «Авангард» – не потребует новой процедуры ратификации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), считают эксперты Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.

Происшествия Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов Воинская часть, где проходил службу обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов, до конца года будет расформирована, сообщил РБК источник в Минобороны.

Политика Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.