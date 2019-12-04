Политика

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Германия решила выслать двух российских дипломатов на фоне расследования убийства гражданина Грузии в Берлине, так как не получила содействия со стороны Москвы в расследовании преступления. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
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с чего всё началось

Меркель назвала причину высылки российских дипломатов

Германия решила выслать российских дипломатов на фоне дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине, поскольку не получила содействия со стороны Москвы в расследовании преступления. Об этом заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель на полях саммита НАТО.
ТАССвчера в 10:04

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Меркель объяснила высылку российских дипломатов из Берлина

РБКвчера в 10:59

Высылка российских дипломатов не повлияет на переговоры по Донбассу

Lenta.ruвчера в 10:57

Меркель назвала причину высылки российских дипломатов

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Меркель объяснила высылку российских дипломатов

РИА Новостивчера в 10:25

Меркель назвала причину высылки российских дипломатов из Германии

Телеканал 360°вчера в 09:50

Меркель прокомментировала высылку российских дипломатов

Коммерсантъвчера в 09:33

Меркель заявила, что готова обсудить с Путиным ситуацию с дипломатами

RT на русскомвчера в 09:24
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Происшествия

Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли

ТАСС вчера в 23:27
Происшествия

Число пострадавших в пожаре в колледже в Одессе возросло

Газета.Ru вчера в 12:08
Политика

СБУ заявила о задержании члена «Единой России»

На административной границе с Крымом контрразведчики Службы безопасности Украины задержали члена партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого, заявили в СБУ.
Коммерсантъ вчера в 16:34
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Овечкин во время матча починил шлем с помощью паяльной лампы

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Спорт-Экспресс 00:21
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

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РИА Новости вчера в 08:30
Авто

Назвали способ сэкономить на заправке автомобиля

Немногие знают, что использовать топливную карту на заправках заметно выгоднее, чем платить наличными.
Автоновости дня 03 декабря в 01:10
Кино

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Вести.Ru вчера в 21:36
Происшествия

В Москве арестованы девять человек по подозрению в терроризме

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Вести.Ru 00:33
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Новый бренд бюджетных телефонов появился в России

Народные новости вчера в 17:45
Происшествия

В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»

ТАСС вчера в 16:27
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В «Роскосмосе» оценили прогноз о крахе России как космической державы

Руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко прокомментировал прогноз журналиста издания The Hill о крахе России как космической державы.
RT на русском вчера в 09:23
Шоу-бизнес

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Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
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Общество

Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Ридус 03 декабря в 13:11
Политика

Конгресс США нашел основания для импичмента Трампа

Глава юридического комитета конгресса США Джеррольд Надлер заявил, что имеются достаточные основания для начала процедуры импичмента действующего главы Белого дома Дональда Трампа.
Российская газета вчера в 22:38
Шоу-бизнес

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В своем Instagram-аккаунте Филипп решил показать, как Алла-Виктория рассматривала все, что ей вручили на 8-летие многочисленные гости.
Летидор вчера в 02:00
Шоу-бизнес

Ургант пошутил о претензиях Певцова к Познеру

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал заявление актера Дмитрия Певцова о том, что Владимир Познер для России — чужой человек и предатель.
Lenta.ru 00:36
Кино

Виктор Сухоруков рассказал, почему «Брат 3» невозможен

Российская газета вчера в 03:36
Политика

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском вчера в 12:09
Общество

Реновация дошла до Сахалина: проект разработают в Москве

REGNUM 00:08
Шоу-бизнес

Лещенко считает пенсии россиян позорными и унизительными

Позорными и унизительными считает пенсии в России народный артист РСФСР Лев Лещенко.
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Политика

Убитый в Берлине Хангошвили оказался причастен к терактам в Ингушетии

Центр по противодействию экстремизму (ЦПЭ) министерства внутренних дел республики Ингушетия разыскивал с 2008 года убитого в августе 2019 года в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили по подозрению в причастности к террористическим актам на территории республики.
Известия вчера в 15:58
Политика

Часть новых российских вооружений может быть учтена в договоре СНВ-3

Включение новейших российских вооружений – межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат» и гиперзвукового блока для МБР «Авангард» – не потребует новой процедуры ратификации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), считают эксперты Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.
Ведомости вчера в 07:19
Фигурное катание

Загитова выступит последней в короткой программе в финале Гран-при

В итальянском Турине прошла жеребьевка короткой программы финала Гран-при в женском одиночном катании.
Реальное время вчера в 07:53
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

Воинская часть, где проходил службу обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов, до конца года будет расформирована, сообщил РБК источник в Минобороны.
РБК вчера в 05:31
Политика

Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону

Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
REGNUM вчера в 14:47
Происшествия

Жительница Бийска, убившая свою 11-месячную дочь, получила 15 лет

РИА Новости вчера в 22:45
Политика

В Китае признали россиян воинственным народом

Многие китайцы считают россиян воинственным народом по разным причинам.
Газета.Ru вчера в 21:59
Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим

РБК 03 декабря в 23:48
Политика

В Совфеде отреагировали на новый отказ в визах США делегации из России

Отказ США в выдаче виз делегации Федерального казначейства России и сотруднику российского МИД наносит очередной удар по двусторонним отношениям и не останется без ответа, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.
RT на русском вчера в 03:03
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