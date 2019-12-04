Политика
РЕН ТВМеркель назвала причину высылки российских дипломатов из Германии
Германия решила выслать двух российских дипломатов на фоне расследования убийства гражданина Грузии в Берлине, так как не получила содействия со стороны Москвы в расследовании преступления. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
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с чего всё началось
Германия решила выслать российских дипломатов на фоне дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине, поскольку не получила содействия со стороны Москвы в расследовании преступления. Об этом заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель на полях саммита НАТО.ТАССвчера в 10:04
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