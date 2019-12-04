Политика

Lenta.ruLenta.ruМеркель объяснила высылку российских дипломатов

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что приняла решение о высылке российских дипломатов из-за недостаточной помощи Москвы в расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось

Меркель назвала причину высылки российских дипломатов

Германия решила выслать российских дипломатов на фоне дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине, поскольку не получила содействия со стороны Москвы в расследовании преступления. Об этом заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель на полях саммита НАТО.
ТАССвчера в 10:04

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Меркель объяснила высылку российских дипломатов из Берлина

РБКвчера в 10:59

Высылка российских дипломатов не повлияет на переговоры по Донбассу

Lenta.ruвчера в 10:57

Меркель назвала причину высылки российских дипломатов

ТАССвчера в 10:04

Меркель объяснила высылку российских дипломатов

РИА Новостивчера в 10:25

Меркель назвала причину высылки российских дипломатов из Германии

Телеканал 360°вчера в 09:50

Меркель прокомментировала высылку российских дипломатов

Коммерсантъвчера в 09:33

Меркель заявила, что готова обсудить с Путиным ситуацию с дипломатами

RT на русскомвчера в 09:24
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Музыка

«Яндекс.Музыка» назвал самые популярные песни в 2019 году

Газета.Ru 01:44
Политика

Сокуров заявил о враждебности полпреда президента в СЗФО

Кинорежиссер Александр Сокуров назвал «враждебным» поведение полпреда президента в СЗФО Александра Гуцана, с которым он встречался перед заседанием Совета по правам человека при президенте.
Росбалт вчера в 21:20
Политика

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском вчера в 12:09
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Наша версия вчера в 09:47
Политика

Трамп покинул саммит НАТО, назвав Трюдо «двуличным»

Сам президент США, комментируя поступок Трюдо, назвал премьера Канады двуличным, однако затем спешно исправился и заявил, что он "хороший парень".
Газета.Ru вчера в 14:05
Шоу-бизнес

Ургант пошутил о претензиях Певцова к Познеру

Lenta.ru 00:36
Футбол

«Коринтианс» интересуется нападающим «Спартака»

Soccer.ru 01:48
Политика

Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону

Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
REGNUM вчера в 14:47
Происшествия

Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли

ТАСС вчера в 23:27
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости вчера в 08:06
Общество

РБК: Генпрокуратура отменила дело владельца «Кристалла-Лефортово»

Заместитель генпрокурора Виктор Гринь отменил возбуждение уголовного дела в отношении основного бенефициара группы компаний «Кристалл-Лефортово» Павла Сметаны по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), сообщил РБК со ссылкой на копию соответствующего постановления.
Коммерсантъ 01:06
Авто

Россияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства

Россияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства Сумма привлекаемых в России автокредитов растет быстрее, чем стоимость автомобилей.
Коммерсантъ 01:05
Хоккей

Гол Ничушкина принес «Колорадо» победу над «Торонто»

Вести.Ru вчера в 21:41
Политика

Китайское СМИ объяснило, почему считает россиян «воинственным народом»

Издание подчеркивает, что Россия умеет выживать в такую экстремальную погоду, и россиян действительно стоит называть "воинственным народом" в полном смысле этого слова.
РИА Новости вчера в 19:01
Происшествия

В Петербурге сожгли 4,5 тонны незаконно добытой красной икры

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 13:40
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК вчера в 05:31
Политика

В конгрессе нашли основания для импичмента Трампа

Дональд Трамп превысил полномочия, и его действия дают основания для объявления ему импичмента, заявил по итогам экспертных слушаний глава комитета по судебным вопросам палаты представителей конгресса демократ Джеррольд Надлер.
РИА Новости вчера в 19:22
Происшествия

На Марсовом поле в Петербурге неизвестные потушили Вечный огонь

РБК вчера в 12:57
Политика

Зеленский обратился за помощью к священникам перед встречей с Путиным

Лидерам религиозных организаций Зеленский сообщил, что нуждается в совете перед возможностью возобновить диалог об урегулировании конфликта.
Lenta.ru 01:49
Политика

СБУ рассказала о задержании члена «Единой России»

В Херсонской области задержали члена "Единой России" Игоря Кучерявого, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
РИА Новости вчера в 15:33
Происшествия

В Приморье пациент сбежал голым из реанимации

В Приморье голый мужчина ушел ночью из реанимации Надеждинской центральной районной больницы.
Российская газета вчера в 23:30
Происшествия

В Москве задержали продававшую поддельные полисы каско банду

Полиция пресекла деятельность банды, которая торговала поддельными полисами каско в Москве и Подмосковье.
РБК 01:18
Общество

Судьи предложили наказывать СМИ за давление на них

Судьям необходима защита от «тенденциозных публикаций» в СМИ, следует из проекта концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 годы.
Известия 01:24
Происшествия

В Омской области школьнику на уроке проломили голову стулом

Следователи СК в Омской области проводят проверку после инцидента на уроке в одной из школ поселка Русская Поляна – 13-летний мальчик попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой после случайного удара стулом от одноклассника.
РИА Новости 00:10
Политика

Россию обвинили в «оглуплении» украинцев

По словам Компана, во всем якобы виновата царская Россия и СССР, которые столетиями «выхолащивали интеллектуальный потенциал украинцев».
Рифей-Пермь вчера в 03:31
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Происшествия

В Польше из-за взрыва газа обрушился жилой дом

На горнолыжном курорте Щирк в Польше из-за взрыва газа обрушилось трёхэтажное здание, под завалами могут находиться восемь человек.
RT на русском вчера в 17:58
Хоккей

ЦСКА победил московское «Динамо» в матче КХЛ

Говорит Москва вчера в 14:43
Политика

В Раде назвали сроки принятия Украины в НАТО

Украина вступит в НАТО после того, как в стране будет открыт рынок земли, заявил депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала NewsOne.
Lenta.ru вчера в 23:20
Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

Газета.Ru 03 декабря в 23:32
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