Политика
REGNUMМеркель объяснила высылку российских дипломатов из Германии
Власти Германии решил выслать российский дипломатов на фоне дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине, так как германская сторона якобы не получила содействия со стороны Москвы в расследовании данного преступления.
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с чего всё началось
Германия решила выслать российских дипломатов на фоне дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине, поскольку не получила содействия со стороны Москвы в расследовании преступления. Об этом заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель на полях саммита НАТО.ТАСС10:04
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