Коронавирус
РИА НовостиМеркель оценила возможность снятия санкций в условиях пандемии
Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала вопрос возможности снятия санкций в условиях пандемии, отметив, что это возможно только при разрешении стоящих за ними политических проблем.
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с чего всё началось
В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались.ТАСС10:20
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Общество
Ученые изменили прогноз по окончанию вспышки коронавируса в России
Вспышка коронавируса в России может окончательно завершиться 19 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 15:41
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Шоу-бизнес
Айза Анохина показала результат пластической операции
Известная телеведущая и бывшая жена репера Гуфа 35-летняя Айза Анохина сделала очередную пластическую операцию и показала результат работы хирурга.
Uznayvse.ru 15:06
Общество
Опрос показал отношение россиян к ситуации с коронавирусом
Большинство россиян (78%) обеспокоены распространением коронавируса в стране и в мире, 56% считают, что пандемия несет серьезную угрозу.
Известия 17:00
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Ведомости 11:13
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
Общество
Мосгорсуд отклонил иск к Собянину против введения цифровых пропусков
Московский городской суд отклонил коллективный иск жителей столицы к мэру Москвы Сергею Собянину о незаконности введения цифровых пропусков для передвижения по городу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя суда.
Газета.Ru 12:33
Здоровье
В Британии среди детей распространяется новое вирусное заболевание
Накануне вечером в Великобритании было выпущено «срочное предупреждение» о новом вирусном заболевании, которое распространяется среди детей.
SterlitamakTime.ru вчера в 07:54
Здоровье
Источником коронавируса в Дивеевском монастыре оказались паломники
Вспышка коронавируса в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в произошла из-за паломников, которые приезжают туда из многих регионов страны, в том числе с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Взгляд.ру 11:32
Технологии
Пользователей предупреждают о возможной слежке через камеры смартфона
Об опасностях работы со смартфонами рассказал доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.
Волгоградская правда 03:38
Общество
Роскачество нашло в чипсах мышьяк и кадмий
Роскачество провело исследование чипсов и обнаружило в них кадмий и мышьяк, а также канцерогенное вещество акриламид, образующееся в продукте при жарке.
РЕН ТВ 01:13
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv 06:09
Политика
Медведев призвал единороссов направить зарплату на помощь медикам
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал членов партии направить месячную зарплату на помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 06:24
Шоу-бизнес
Ксения Бородина столкнулась с травлей хейтеров
Сегодня в своем микроблоге в Instagram экс-ведущая реалити шоу «Дом-2» резко высказалась насчет травли со стороны недоброжелателей.
Вокруг ТВ 09:39
Кино
Серия романов Терри Пратчетта «Плоский мир» будет экранизирована
Фантастические романы из цикла Терри Пратчетта «Плоский мир» получат телевизионную адаптацию.
RT на русском 05:56
Гаджеты
«Большой Navi» будет вдвое больше графического процессора в современных топовых видеокартах AMD
Ранее слухи указывали на то, что новые топовые настольные видеокарты AMD мы получим в начале лета.
iXBT.com 14:06
Общество
В Тульской области введут пропускной режим
В Тульской области с 30 апреля будет действовать пропускной режим, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru 11:42
Общество
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за езду без пропуска
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий штрафы за использование транспорта без специального пропуска в период режима повышенной готовности, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:55
Единоборства
Нурмагомедов перед реваншем с Макгрегором может сразиться с Сен-Пьером
Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов может провести второй бой с Конором Макгрегором и поединок со знаменитым канадцем Жоржем Сен-Пьером.
Чемпионат 05:14
Космос
Черная дыра стала прародителем нового типа планет
Ученые смогли наблюдать за последствиями такого процесса и обнаружили, что звезда, вероятно, превратиться в новую разновидность планет.
ТК Звезда вчера в 07:57
Здоровье
Ученые: в Нью-Йорке коронавирус убил в 21 раз больше людей, чем грипп
Как заявили ученые, эксперты и чиновники зачастую говорят о том, что грипп убивает до 60 тысяч американцев в год, при этом, по словам исследователей, мало кто понимает, что эти оценки получены путем массы статистических допущений.
НТВ 05:35
Здоровье
В США расширили список симптомов коронавируса
Ранее американский санитарный регулятор описывал лишь три общих симптома коронавируса: высокая температура, кашель и затрудненное дыхание.
РИА Новости 26 апреля в 14:34
Политика
Путин объявил о проведении воздушного парада 9 мая
Общественное телевидение России 13:22
Здоровье
Врачи больницы №6 Курска заявили о геноциде медработников
Медработники рассказали о текущей ситуации в медучреждении и о том, в каких условиях им приходится работать в разгар пандемии коронавируса.
Kursk.com 06:34
Шоу-бизнес
Гражданский муж Бабкиной сообщил о скорой выписке певицы
О наличии положительной динамики в лечении Бабкиной сообщил исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин 24 апреля.
Известия 14:26
Политика
Президент Грузии заявила о кризисе доверия с Украиной из-за Саакашвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили высказалась о предложении украинского лидера ВЛадимира Зеленского назначить имеющего судимость скандального политика Михаила Саакашвили вице-премьером Украины.
Московский Комсомолец 16:27
Общество
Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса
Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
Газета.Ru 16:32
Космос
В Роскосмосе назвали сроки посадки на Луну первой российской станции
В последний раз отечественная межпланетная станция садилась на поверхность Луны во времена СССР в 1967 году.
Суть событий 12:31
Происшествия
Послушник подворья Троице-Сергиевой лавры покончил с собой
Послушник московского подворья Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко, госпитализированный с подозрением на коронавирусную инфекцию и имевший ранее психическое заболевание, совершил попытку суицида, спасти его не удалось, сообщается на сайте подворья.
РИА Новости 04:07