Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМеркель оценила возможность снятия санкций в условиях пандемии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала вопрос возможности снятия санкций в условиях пандемии, отметив, что это возможно только при разрешении стоящих за ними политических проблем.
Читать в источнике
Комментировать52
с чего всё началось

Меркель заявила, что санкции против России во время пандемии неприятны

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались.
ТАСС10:20

Подробнее о событии

Меркель посетовала на антироссийские санкции во время коронавируса

Lenta.ru11:26

Меркель назвала санкции против России во время пандемии неприятными

Газета.Ru10:36

Меркель оценила возможность снятия санкций в условиях пандемии

РИА Новости10:23

Меркель назвала санкции против России в период пандемии неприятными

Комсомольская правда10:26

Меркель неприятны санкции против России: Канцлер сделала заявление

Царьград10:23

Меркель назвала санкции против РФ во время пандемии неприятными

News.ru10:28

Меркель заявила, что санкции против России во время пандемии неприятны

ТАСС10:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 17:18, Ашберн
Общество

Ученые изменили прогноз по окончанию вспышки коронавируса в России

Вспышка коронавируса в России может окончательно завершиться 19 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 15:41
122
Общество

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
3,6K
Шоу-бизнес

Айза Анохина показала результат пластической операции

Известная телеведущая и бывшая жена репера Гуфа 35-летняя Айза Анохина сделала очередную пластическую операцию и показала результат работы хирурга.
Uznayvse.ru 15:06
1
Общество

Опрос показал отношение россиян к ситуации с коронавирусом

Большинство россиян (78%) обеспокоены распространением коронавируса в стране и в мире, 56% считают, что пандемия несет серьезную угрозу.
Известия 17:00
Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников

Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Ведомости 11:13
3,9K
Экономика

Какие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
184
Общество

Мосгорсуд отклонил иск к Собянину против введения цифровых пропусков

Московский городской суд отклонил коллективный иск жителей столицы к мэру Москвы Сергею Собянину о незаконности введения цифровых пропусков для передвижения по городу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя суда.
Газета.Ru 12:33
280
Здоровье

В Британии среди детей распространяется новое вирусное заболевание

Накануне вечером в Великобритании было выпущено «срочное предупреждение» о новом вирусном заболевании, которое распространяется среди детей.
SterlitamakTime.ru вчера в 07:54
46
Здоровье

Источником коронавируса в Дивеевском монастыре оказались паломники

Вспышка коронавируса в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в произошла из-за паломников, которые приезжают туда из многих регионов страны, в том числе с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Взгляд.ру 11:32
20
Технологии

Пользователей предупреждают о возможной слежке через камеры смартфона

Об опасностях работы со смартфонами рассказал доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.
Волгоградская правда 03:38
102
Общество

Роскачество нашло в чипсах мышьяк и кадмий

Роскачество провело исследование чипсов и обнаружило в них кадмий и мышьяк, а также канцерогенное вещество акриламид, образующееся в продукте при жарке.
РЕН ТВ 01:13
232
Кино

На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

Piter.tv 06:09
39
Политика

Медведев призвал единороссов направить зарплату на помощь медикам

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал членов партии направить месячную зарплату на помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 06:24
845
Шоу-бизнес

Ксения Бородина столкнулась с травлей хейтеров

Сегодня в своем микроблоге в Instagram экс-ведущая реалити шоу «Дом-2» резко высказалась насчет травли со стороны недоброжелателей.
Вокруг ТВ 09:39
Кино

Серия романов Терри Пратчетта «Плоский мир» будет экранизирована

Фантастические романы из цикла Терри Пратчетта «Плоский мир» получат телевизионную адаптацию.
RT на русском 05:56
1
Гаджеты

«Большой Navi» будет вдвое больше графического процессора в современных топовых видеокартах AMD

Ранее слухи указывали на то, что новые топовые настольные видеокарты AMD мы получим в начале лета.
iXBT.com 14:06
Общество

В Тульской области введут пропускной режим

В Тульской области с 30 апреля будет действовать пропускной режим, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru 11:42
589
Общество

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за езду без пропуска

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий штрафы за использование транспорта без специального пропуска в период режима повышенной готовности, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:55
398
Единоборства

Нурмагомедов перед реваншем с Макгрегором может сразиться с Сен-Пьером

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов может провести второй бой с Конором Макгрегором и поединок со знаменитым канадцем Жоржем Сен-Пьером.
Чемпионат 05:14
Общество

Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

Газета.Ru 09:58
2,1K
Космос

Черная дыра стала прародителем нового типа планет

Ученые смогли наблюдать за последствиями такого процесса и обнаружили, что звезда, вероятно, превратиться в новую разновидность планет.
ТК Звезда вчера в 07:57
6
Здоровье

Ученые: в Нью-Йорке коронавирус убил в 21 раз больше людей, чем грипп

Как заявили ученые, эксперты и чиновники зачастую говорят о том, что грипп убивает до 60 тысяч американцев в год, при этом, по словам исследователей, мало кто понимает, что эти оценки получены путем массы статистических допущений.
НТВ 05:35
9
Здоровье

В США расширили список симптомов коронавируса

Ранее американский санитарный регулятор описывал лишь три общих симптома коронавируса: высокая температура, кашель и затрудненное дыхание.
РИА Новости 26 апреля в 14:34
70
Политика

Путин объявил о проведении воздушного парада 9 мая

Общественное телевидение России 13:22
386
Здоровье

Врачи больницы №6 Курска заявили о геноциде медработников

Медработники рассказали о текущей ситуации в медучреждении и о том, в каких условиях им приходится работать в разгар пандемии коронавируса.
Kursk.com 06:34
124
Шоу-бизнес

Гражданский муж Бабкиной сообщил о скорой выписке певицы

О наличии положительной динамики в лечении Бабкиной сообщил исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин 24 апреля.
Известия 14:26
2
Политика

Президент Грузии заявила о кризисе доверия с Украиной из-за Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили высказалась о предложении украинского лидера ВЛадимира Зеленского назначить имеющего судимость скандального политика Михаила Саакашвили вице-премьером Украины.
Московский Комсомолец 16:27
1
Общество

Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса

Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
Газета.Ru 16:32
328
Космос

В Роскосмосе назвали сроки посадки на Луну первой российской станции

В последний раз отечественная межпланетная станция садилась на поверхность Луны во времена СССР в 1967 году.
Суть событий 12:31
4
Происшествия

Послушник подворья Троице-Сергиевой лавры покончил с собой

Послушник московского подворья Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко, госпитализированный с подозрением на коронавирусную инфекцию и имевший ранее психическое заболевание, совершил попытку суицида, спасти его не удалось, сообщается на сайте подворья.
РИА Новости 04:07
163
Как работают Яндекс.Новости?
Главное