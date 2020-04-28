В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались.

с чего всё началось

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала вопрос возможности снятия санкций в условиях пандемии, отметив, что это возможно только при разрешении стоящих за ними политических проблем.

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