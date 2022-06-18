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Меркель опровергла использование Россией Nord Stream 2 в качестве оружия

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель опровергла использование Россией газопровода «Северный поток-2» в качестве оружия.
РБК
Бывший канцлер подчеркнула, что в момент начала спецоперации российской армии на Украине газопровод не был запущен.
РИА Новости
22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что минэкономики страны получило распоряжение остановить сертификацию газопровода «Северный поток – 2» на фоне признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.
Известия
Меркель добавила, что Германии было выгодно закупать трубопроводный газ у России, а не СПГ у стран Ближнего Востока и США.
РИА Новости

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