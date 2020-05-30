Политика

МИР 24МИР 24Меркель отказалась ехать в Вашингтон на саммит G7

Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась ехать в Вашингтон на саммит G7 в июне, сообщает ТАСС. Причиной отказа Меркель от поездки стала пандемия коронавируса. Встреча должна была пройти в очном формате в загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде в конце июня.
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ТАССвчера в 19:45
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