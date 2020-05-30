Политика
Вечерняя МоскваМеркель отказалась от очного участия в саммите G7 в Вашингтоне
Канцлер Германии Ангела Меркель пока что не согласна на очное участие в саммите G7, которое предложил президент США Дональд Трамп. Об этом пишет издание Politico.
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Спорт
«Не понял, чего хочет Черноусов после перехода под флаг Швейцарии». Дарио Колонья — о натурализации россиянина
Знаменитый швейцарский лыжник Дарио Колонья в интервью «СЭ» прокомментировал заявку на спортивное гражданство Швейцарии, которую подал российский лыжник Илья Черноусов.
Спорт-Экспресс 02:45
Политика
Politico узнало о споре Трампа и Меркель о НАТО и «Северном потоке-2»
На прошедшей неделе в телефонной беседе президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель поспорили о газопроводе «Северный поток-2», НАТО и отношениях с Китаем, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:27
Музыка
Ургант спел с выпускниками из Екатеринбурга на «Первом канале»
Двое девятиклассников из Екатеринбурга стали звездами «Первого канала».
URA.Ru 00:55
Здоровье
Вахтовикам в Ульяновской области уделят особое внимание
Власти намерены уделить особое внимание населенным пунктам с большим количеством граждан, работающих в других регионах.
Бизнес-новости в Кирове вчера в 15:24
Политика
Путин объявил 24 июня выходным днём
RT на русском вчера в 13:27
Политика
Трамп заявил о разрыве отношений с ВОЗ
Яо отметил, что ВОЗ является источником 80% бюджета здравоохранения Африки, и пятая часть от этой суммы приходится на долю США.
RuNews24.ru вчера в 23:24
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Экономика
Долговая нагрузка граждан России достигла исторического максимума
Москва, 28 мая 2020, 17:43 — REGNUM Долговая нагрузка граждан России достигла рекордного показателя в 10,9% доходов.
REGNUM 28 мая в 10:43
Общество
Forbes перестал считать Кайли Дженнер миллиардером
Американская модель Кайли Дженнер перестала быть миллиардером, сообщил Forbes.
Ведомости вчера в 09:56
Армия и оружие
Пентагон готовит военную полицию для отправки в Миннеаполис
Пентагон приказал армии привести в готовность подразделения военной полиции для отправки в Миннеаполис, где бушуют протесты.
РЕН ТВ 02:00
Гаджеты
Названы цены материнских плат Gigabyte на базе AMD B550
Представитель Gigabyte опубликовал данные о стоимости системных плат компании, построенных на базе чипсета AMD B550.
Экономика сегодня 02:20
Футбол
Широков: «Якин даже на тренера не был похож»
Экс-хавбек "Спартака" Роман Широков негативно высказался в адрес бывшего рулевого "красно-белых" Мурата Якина.
Soccer.ru вчера в 10:42
Кино
Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза
Evo-rus.com вчера в 07:10
Армия и оружие
Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
Газета.Ru вчера в 12:17
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ вчера в 09:20
Происшествия
В ЛНР при взрыве погибли два человека и ранены трое
«29 мая в 19:56 в городе Красный Луч вследствие срабатывания неустановленного взрывного устройства погибли два человека: мужчина 1963 года рождения и мужчина 1967 года рождения», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС ЛНР.
RT на русском 02:19
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $38
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки $38,17 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:28 мск.
ТАСС вчера в 14:45
Политика
США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи
Военное дело вчера в 11:31
Шоу-бизнес
Никас Сафронов резко ответил «жалующимся на безденежье» артистам
Никто из популярных артистов не находится на грани нищеты. Таким мнением в беседе с изданием "Собеседник" поделился художник Никас Сафронов.
РИА Новости 28 мая в 21:10
Здоровье
Онколог назвал первые признаки рака кожи
Главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн рассказал в своем Instagram, по каким признакам определить онкологию.
Известия 01:16
Авто
Новый Toyota Land Cruiser Prado станет кроссовером
Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который всегда считался более доступной и утилитарной версией Land Cruiser 200, в новом поколении станет кроссовером с вариатором.
Автоновости дня вчера в 05:35
Политика
В США рассекретили разговоры Флинна и экс-посла России Кисляка
В США рассекретили запись переговоров бывшего советника по национальной безопасности президента Дональда Трампа Майкла Флинна с бывшим послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком в 2016 году.
ФАН вчера в 21:36
Шоу-бизнес
Венчавшего Богомолова с Собчак священника наказали
Священника, который венчал режиссера Константина Богомолова и телеведущую Ксению Собчак, наказали.
Культуромания 28 мая в 13:34
Шоу-бизнес
Валерия рассказала о «дебильной» аудитории
Lenta.ru вчера в 22:46
Общество
В Китае выдвинули новую версию источника вспышки коронавируса
Вести.Ru вчера в 23:42
Общество
В Кузбассе выявлены новые случаи заражения коронавирусом — оперштаб
REGNUM вчера в 01:15
Происшествия
Совладельца «Зимней вишни» обвинили во взяточничестве
Следственный комитет России предъявил совладельцу кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому обвинение во взяточничестве в окончательной редакции.
Lenta.ru 01:50
Происшествия
СК завершил расследование дела об убийстве девушки-водителя BlaBlaCar
Расследование дела в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве пропавшей при поездке через BlaBlaCar девушки, завершено, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
РИА Новости вчера в 10:33