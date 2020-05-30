Канцлер Германии Ангела Меркель пока что не согласна на очное участие в саммите G7, которое предложил президент США Дональд Трамп. Об этом пишет издание Politico.

Меркель отказалась от очного участия в саммите G7 в Вашингтоне

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