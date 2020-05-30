Коронавирус
МИР 24Меркель отказалась ехать в Вашингтон на саммит G7
Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась ехать в Вашингтон на саммит G7 в июне, сообщает ТАСС. Причиной отказа Меркель от поездки стала пандемия коронавируса. Встреча должна была пройти в очном формате в загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде в конце июня.
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Жена Овечкина показала встречу старшего сына с новорожденным братом
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В Волгоградской области продлили режим самоизоляции
"До 16 июня включительно продлен режим самоизоляции на территории Волгоградской области — решение принято региональным оперативным штабом, заседание которого провел губернатор Андрей Бочаров", - говорится в сообщении ведомства.
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В Раде заявили, что Украина имеет право выйти из Минских соглашений
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Газета.Ru 13:08
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Захарова прокомментировала разрыв отношений США с ВОЗ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение президента США Дональда Трампа о разрыве отношений США с ВОЗ.
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Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
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REGNUM 09:58
Общество
В Москве побит рекорд по осадкам за 70 лет
Предыдущий максимум был установлен 29 мая 2015 года (26 мм).
Интерфакс 12:35
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Академик РАН предупредил о вреде долгого ношения масок и перчаток
Коронавирус COVID-19 не сохраняется на поверхностях в течение долгого времени, в связи с этим носить перчатки бесполезно и вредно, так как есть риск заработать грибковые заболевания, сообщил «Интерфаксу» зав. кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени И.М.Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.
Республика Татарстан вчера в 05:44
Общество
Евдокию Свистунью по народному календарю отмечают 30 мая
Наши предки считали, что каким будет это день - таким станет и лето.
Телепорт 19:35
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Хоккеист Соколов рассказал об отношении канадцев к Путину
Нападающий молодежной сборной России по хоккею Егор Соколов в интервью YouTube-каналу "Игра в тело" рассказал, как в Канаде относятся к президенту РФ Владимиру Путину.
Piter.tv 10:55
Общество
В Польше возобновился транзит российского газа
Транзит российского газа через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа» возобновлён 27 мая после остановки днём ранее, свидетельствует данные немецкой газотранспортной компании Gascade Gaztransport.
Rambler News Service 27 мая в 08:49
Политика
Росатом и США договорились о переработке в России ядерных отходов
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Беспорядки прошли в городах США после смерти афроамериканца Флойда
Акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, переросли в беспорядки во многих городах США.
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Политика
Что должна сделать Украина для новой встречи в «нормандском формате». МИД ФРГ назвал условия
Берлин испытывает желание провести новый саммит по Украине в "нормандском формате", однако сначала необходимо достичь прогресса по некоторым пунктам, сказала официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар 29 мая "Конечно, мы хотели бы нового саммита, но эти конкретные пункты вначале надо проработать, чтобы это стало возможным", — приводит ее слова "Интерфакс".
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Sony анонсировала дату презентации PlayStation 5
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Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon могут перенести на июнь
Возможность проведения запуска на орбиту пилотируемого космического корабля Crew Dragon в начале июня запросила американская компания SpaceX.
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Шоу-бизнес
Валерия рассказала о «дебильной аудитории»
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В Саратовской области режим самоизоляции продлили до 10 июня
В Саратовской области продлены основные ограничения и режим самоизоляции.
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Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России
Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
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