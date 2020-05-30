Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла приглашение американского президента Дональда Трампа принять участие в саммите G7 в очном формате, сообщило издание Politico.

Меркель отказалась от очного участия в саммите G7

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