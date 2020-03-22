Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась на домашний карантин после того, как выяснилось, что она недавно контактировала с врачом, инфицированным коронавирусом COVID-19.

Меркель отправилась на карантин из-за контакта с инфицированным

Армия и оружие Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом Самолеты ВКС доставят туда восемь мобильных бригад российских военных медиков и специалистов-вирусологов, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование, сообщает Минобороны.

Футбол Черчесов допустил возвращение Кокорина в сборную России Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что допускает возможность возвращения нападающего Александра Кокорина в состав национальной команды.

Общество Швейные предприятия в РФ запустили производство многоразовых масок Мантуров добавил, что российские швейные предприятия подключились к работе по производству многоразовых масок, так как «были приняты все необходимые решения».

Общество Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву Какие меры поручил проработать глава ГУ МВД Согласно документу, управления охраны общественного порядка и внутренней миграции, а также ГИБДД должны до 31 марта разработать план на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.

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Политика Зеленский предложил региональным начальникам Украины объединиться Объединиться в «нелегкое время» призвал глав областных администраций и мэров городов президент Украины Владимир Зеленский на совещании по предотвращению распространения коронавируса SARS-CoV-2, сообщает 22 марта Интерфакс-Украина.

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Общество Из России ограничили полеты во все страны мира Сохранились рейсы только в некоторые города с вылетом из Москвы. В России ввели ограничения на перелеты в другие страны.

Авто Bugatti представила шесть редчайших моделей Французский премиальный гигант Bugatti рассекретил шесть новых версий популярного гиперкара Bugatti Chiron.

Экономика Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.

Политика Рада соберется на внеочередное заседание из-за коронавируса Верховная рада Украины соберется на внеочередное заседание для принятия ряда законопроектов из-за пандемии коронавируса, заявил в воскресенье спикер украинского парламента Дмитрий Разумков.