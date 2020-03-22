Коронавирус
Российская газетаМеркель отправилась на карантин из-за контакта с инфицированным
Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась на домашний карантин после того, как выяснилось, что она недавно контактировала с врачом, инфицированным коронавирусом COVID-19.
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Футбол
У Криштиану Роналду не выявили коронавирус
Новых случаев заражения коронавирусом не выявлено, сообщает A Bola.
Музыка
Балалаечник из Перми перепел песню группы Little Big
Армия и оружие
Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом
Самолеты ВКС доставят туда восемь мобильных бригад российских военных медиков и специалистов-вирусологов, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование, сообщает Минобороны.
Футбол
Черчесов допустил возвращение Кокорина в сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что допускает возможность возвращения нападающего Александра Кокорина в состав национальной команды.
Общество
Швейные предприятия в РФ запустили производство многоразовых масок
Мантуров добавил, что российские швейные предприятия подключились к работе по производству многоразовых масок, так как «были приняты все необходимые решения».
Общество
Американский сенатор Рэнд Пол заразился коронавирусом
Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол (от штата Кентукки) стал первым из законодателей США, заразившимся коронавирусом.
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Общество
Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву
Какие меры поручил проработать глава ГУ МВД Согласно документу, управления охраны общественного порядка и внутренней миграции, а также ГИБДД должны до 31 марта разработать план на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.
Кино
Премьеру «Миньонов 2» отложили из-за коронавируса
Киностудия Universal отложила намеченный на конец июня 2020 года релиз мультфильма «Миньоны 2: Грювитация» из-за мер, предпринимаемых для борьбы с коронавирусом.
Футбол
Экс-игрок сборной Нигерии погиб в автокатастрофе
Экс-форвард сборной Нигерии Ифеаньи Джордж погиб в автокатастрофе, сообщает BBC. Отмечается, что его автомобиль врезался в грузовик.
Политика
Зеленский предложил региональным начальникам Украины объединиться
Объединиться в «нелегкое время» призвал глав областных администраций и мэров городов президент Украины Владимир Зеленский на совещании по предотвращению распространения коронавируса SARS-CoV-2, сообщает 22 марта Интерфакс-Украина.
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Спорт
МОК прорабатывает вариант переноса Олимпиады
Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение относительно возможности переноса Олимпиады-2020 в Токио на фоне ситуации с коронавирусом в течение четырех недель.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Шоу-бизнес
Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ
Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса скончались 793 человека
В Италии носителями нового коронавируса COVID-19 являются 42 тысячи 681 человек. За сутки количество инфицированных увеличилось на 4 480.
Происшествия
Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса
Общество
Из России ограничили полеты во все страны мира
Сохранились рейсы только в некоторые города с вылетом из Москвы. В России ввели ограничения на перелеты в другие страны.
Культура
Минкульт составил список фильмов и спектаклей для просмотра дома
Сотрудники Министерства культуры РФ вместе со специалистами сайта «Культура.РФ» составили специальную подборку кинофильмов, и книг, а также концертов и лекций.
Авто
Bugatti представила шесть редчайших моделей
Французский премиальный гигант Bugatti рассекретил шесть новых версий популярного гиперкара Bugatti Chiron.
Происшествия
Видео: Петербуржец на «Лексусе» пошутил про коронавирус и вице-губернатора Ильина. Полиция контролирует его дубинками
Начальник полиции Баранов разбирается, откуда у него в хозяйстве появился вирус, да еще и у родственника вице-губернатора Ленобласти Ильина.
Политика
Белорусы из-за пандемии коронавируса меняют привычный образ жизни
COVID-19 меняет привычный образ жизни и белорусов, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.
Экономика
Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги
По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
Политика
Рада соберется на внеочередное заседание из-за коронавируса
Верховная рада Украины соберется на внеочередное заседание для принятия ряда законопроектов из-за пандемии коронавируса, заявил в воскресенье спикер украинского парламента Дмитрий Разумков.
Общество
Собянин назвал чушью фейки о вводе в Москву войск из-за коронавируса
Ранее в оперативном штабе сообщили, что к настоящему моменту в столице зарегистрирован 191 случай заболевания.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию
Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Происшествия
В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт
В Уфе оперативники нейтрализовали боевика, планировавшего теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета.
Энергетика
The Wall Street Journal (США): ОПЕК и американские сланцевые производители начали переговоры на фоне падения цен на нефть (The Wall Street Journal)
Регуляторы американской сланцевой индустрии вступили в диалог со странами ОПЕК в рамках переговоров, которые могут помочь добиться перемирия между тремя крупнейшими в мире производителями нефти и потенциально позволят урегулировать ценовой конфликт между Саудовской Аравией и Россией, который за последние пару недель обвалил нефтяные рынки.
Авто
Эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го
Издание «Российская газета» рассказала о животрепещущем вопросе для многих автомобилистов: можно ли заливать в машину вместо 95-го бензина топливо с более низким октановым числом.
Политика
ЦИК утвердил порядок проведения голосования по Конституции
Центризбирком России в пятницу утвердил постановление о порядке подготовки и проведения всенародного голосования по поправкам в Основной закон страны, передает ТАСС.