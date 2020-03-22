Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась на домашний карантин после того, как выяснилось, что она недавно контактировала с врачом, инфицированным коронавирусом COVID-19.

Меркель отправилась на карантин из-за контакта с инфицированным

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