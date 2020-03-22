Канцлер Германии Ангела Меркель отправилась на домашний карантин из-за контакта с заразившимся коронавирусом врачом. Об этом сообщил официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт, передает Bloomberg.

Меркель ушла на карантин из-за контакта с инфицированным врачом

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