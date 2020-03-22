Коронавирус
Российская газетаМеркель отправилась на карантин из-за контакта с инфицированным
Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась на домашний карантин после того, как выяснилось, что она недавно контактировала с врачом, инфицированным коронавирусом COVID-19.
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Общество
С 23 марта Россия ограничивает авиасообщение с Турцией
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС, помимо Великобритании.
Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%
На открытии торгов в понедельник, 23 марта, мировые цены на нефть упала на 8-9%. Об этом свидетельствуют данные бирж.
Общество
В Москве закрыли фитнес-клубы и бассейны
В Москве с 21 марта прекращается доступ посетителей в бассейны, а также фитнес-центры и аквапарки.
Здоровье
В Минздраве назвали способы поддержания иммунитета во время карантина
Драпкина советует на время карантина заняться танцами.
Происшествия
Неизвестные за сутки сообщили о минировании восьми самолетов в России
Анонимные сообщения о минировании восьми внутрироссийских рейсов поступили в течение последних суток, рассказали ТАСС в экстренных службах.
Общество
В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Музыка
Участники отмененного «Евровидения» в 2021 году представят новые песни
Экономика
Пакет помощи американской экономике не прошел голосование в Сенате
Пакет стимулирования американской экономики объемом не менее $1,4 трлн не смог набрать необходимое количество голосов в Сенате США, сообщает Reuters.
Здоровье
Законопроект о лечении по интернету внесут в Госдуму
Члены партии «Единая Россия» в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект, который предполагает отмену обязательного очного осмотра пациента при эпидемии и разрешает лечение по интернету.
Политика
СМИ узнали об ультиматуме Макрона британскому премьеру из-за COVID-19
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ограничил работу пабов, клубов и других мест массового скопления людей из-за угрозы президента Франции Эммануэля Макрона, пишет 22 марта Libération со ссылкой на источники в Елисейском дворце.
Здоровье
Самолет из Вьетнама встречали в аэропорту Благовещенска медики
Медики и сотрудники Роспотребназора встретили в благовещенском аэропорту самолет из Вьетнама.
Общество
Телеведущая ВГТРК отказалась работать членом участковой избирательной комиссии 22 апреля
Журналистка в своем «Инстаграме» подчеркнула, что ее решение не работать 22 апреля на избирательном участке – это не вопрос политической активности, а принципов и совести.
Общество
Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву
Какие меры поручил проработать глава ГУ МВД Согласно документу, управления охраны общественного порядка и внутренней миграции, а также ГИБДД должны до 31 марта разработать план на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.
Энергетика
Цены на газ в Европе упали к историческим минимумам
Цены на газ в Европе упали к историческим минимумам «Газпром» в этом году может получить самую низкую за 15 лет стоимость газа на своем основном экспортном рынке — в Европе.
Общество
Юрист рассказала, как получить отсрочку по кредитам из-за коронавируса
Заемщик может получить отсрочку платежей по ипотечному кредиту на шесть месяцев, если сможет доказать, что ситуация с коронавирусом ухудшила его материальное положение.
Технологии
Компания Microsoft показала новый дизайн Windows 10
Футбол
Футболистам «Динамо» продлили карантин до 1 апреля
Футболистам московского "Динамо" продлили карантин до 1 апреля из-за коронавируса, сообщает официальный сайт клуба.
Экономика
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в регионах России
Самые высокие заработные платы в регионах России зафиксированы в сферах добывающей промышленности, финансового сектора, а также интеллектуального труда.
Футбол
Бывший водитель Фернанду выступил с новыми обвинениями против игрока
Фернанду выступал за «Спартак» с 2016 по 2019 годы.
Общество
Британские отоларингологи выявили новый симптом коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, согласно данным британских оториноларингологов, люди, зараженные коронавирусом, неожиданно перестают различать запахи и чувствовать вкус еды.
Происшествия
В Нью-Йорке почти сто полицейских заразились коронавирусом
В Нью-Йорке почти сто полицейских заразились коронавирусом.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию
Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Общество
Живущий на Сахалине японец развеял мифы о России
Японец Сусуми Митани, проживающий на Сахалине, развенчал мифы о России, популярные на его родине. Об этом сообщает Hokkaido Shimbun.
Футбол
У Феллаини обнаружен коронавирус
Полузащитник «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллаини на этой неделе вернулся в Китай.
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big станцевал на шоу Урганта
Актер Дмитрий Красилов, которого в Сети стали называть "пухляш" после участия в клипе группы Little Big на песню Uno, станцевал в эфире шоу "Вечерний Ургант".
Музыка
Новый клип Вячеслава Мясникова покорил пользователей Сети
Общество
Мантуров сообщил о выпуске швейными предприятиями многоразовых масок
Российские швейные предприятия начали производить многоразовые медицинские маски в связи с распространением нового коронавируса.
Общество
Снижающий риск заражения вирусами продукт назван
Морская капуста укрепляет иммунитет и помогает организму противостоять вирусам и бактериям.