Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаМеркель отправилась на карантин из-за контакта с инфицированным

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась на домашний карантин после того, как выяснилось, что она недавно контактировала с врачом, инфицированным коронавирусом COVID-19.
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