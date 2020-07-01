Политика

RT на русскомRT на русскомМеркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»

Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве. Об этом, как передаёт ТАСС, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Кроме того, она отметила, что Германия продолжает считать проект экономическим и его необходимо завершить.
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с чего всё началось

Меркель заявила, что Германия считает нужным реализовать «Северный поток - 2»

4 июня республиканцы внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении "Северного потока - 2". Как отмечала пресс-служба одного из авторов инициативы, документ "уточняет и расширяет санкции в рамках закона об обеспечении энергетической безопасности Европы" и направлен "на блокировку завершения строительства газопровода".
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