Политика
RT на русскомМеркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве. Об этом, как передаёт ТАСС, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Кроме того, она отметила, что Германия продолжает считать проект экономическим и его необходимо завершить.
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с чего всё началось
4 июня республиканцы внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении "Северного потока - 2". Как отмечала пресс-служба одного из авторов инициативы, документ "уточняет и расширяет санкции в рамках закона об обеспечении энергетической безопасности Европы" и направлен "на блокировку завершения строительства газопровода".ТАСС07:56
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Состоялся глобальный релиз SINoALICE, игры Йоко Таро
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Печерский районный суд Киева отказал защите экс-президента Украины Петра Порошенко в удовлетворении отвода группы прокуроров во главе с генпрокурором Ириной Венедиктовой.
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Месси забил 700-й гол за карьеру
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RT на русском 09:59
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Скончался актер Виктор Проскурин
Заслуженный артист России Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни от хронической обструктивной болезни легких, сообщила "Интерфаксу" вдова артиста Ирина Хонда.
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Газета.Ru 08:59
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Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии
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Москва надеется, что при следующем обновлении списка стран, гражданам которым разрешен въезд, ЕС включит в него Россию, пишет "Интерфакс" со ссылкой на замминистра иностранных дел Евгения Иванова.
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