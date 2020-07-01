Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве. Об этом, как передаёт ТАСС, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Кроме того, она отметила, что Германия продолжает считать проект экономическим и его необходимо завершить.

Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»

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