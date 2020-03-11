Общество

News.ruNews.ruМеркель отвергла закрытие границ из-за коронавируса

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала идею о закрытии границ страны из-за коронавируса. По её словам, эта мера не является адекватной. Политик уверена, что приемлемым решением стал бы домашний карантин.
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