Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала идею о закрытии границ страны из-за коронавируса. По её словам, эта мера не является адекватной. Политик уверена, что приемлемым решением стал бы домашний карантин.

Политика Путин допустил свой пятый президентский срок Согласно инициативе, поправка «применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ», и не исключает для него возможность вновь занимать должность главы государства, цитирует ТАСС текст документа.

Экономика АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса Индекс финансового стресса для России, который рассчитывает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув пороговое значение в 2,5 пункта.

Технологии Разработчикам софта предложили идентифицировать всех пользователей Согласно проекту ФАС, с 1 июля 2020 года требование о предустановке российских программ станет обязательным для смартфонов, планшетов и другого «оборудования беспроводной связи, имеющего сенсорный экран и обладающего двумя и более функциями», с июля 2021-го — для системных блоков, компьютеров и ноутбуков, с июля 2022-го — для телевизоров с цифровым блоком управления.

Политика Дума поддержала наказание за нарушения при голосовании по Конституции Как уточнили в Госдуме, законопроект предлагает внести изменения в статьи Уголовного кодекса о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, о незаконных манипуляциях с бюллетенями.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в мае Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.

Политика Прокурор по делу MH17 процитировал Солженицына в суде Закончил свою речь в суде по делу о крушении Boeing MH17 цитатой русского писателя Александра Солженицына: «Насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а ложь может держаться только насилием».

Общество ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.

Энергетика Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.

Общество Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией Ограничение из-за коронавируса вводится с 13 марта Росавиация выпустила сообщение о введении почти полного запрета на полеты на территорию Германии, Испании и Франции с 13 марта.

Общество Украина вводит карантин из-за коронавируса Народный депутат Украины Виктория Сюмар сообщила, что кабинет министров ввел карантин с 12 марта по 3 апреля.

Общество Таиланд ужесточил правила въезда для россиян Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.