Общество
News.ruМеркель отвергла закрытие границ из-за коронавируса
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала идею о закрытии границ страны из-за коронавируса. По её словам, эта мера не является адекватной. Политик уверена, что приемлемым решением стал бы домашний карантин.
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Общество
В России выявили восемь новых случаев коронавируса
В России зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Все заболевшие — граждане России.
Политика
Путин допустил свой пятый президентский срок
Согласно инициативе, поправка «применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ», и не исключает для него возможность вновь занимать должность главы государства, цитирует ТАСС текст документа.
Экономика
АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса
Индекс финансового стресса для России, который рассчитывает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув пороговое значение в 2,5 пункта.
Футбол
Погба передумал уходить из «МЮ» и готов продлить контракт
Политика
Глава МИД Польши признал решающую роль СССР в победе над фашизмом
Советский Союз сыграл ведущую роль в победе над фашизмом, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РБК.
Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Технологии
Разработчикам софта предложили идентифицировать всех пользователей
Согласно проекту ФАС, с 1 июля 2020 года требование о предустановке российских программ станет обязательным для смартфонов, планшетов и другого «оборудования беспроводной связи, имеющего сенсорный экран и обладающего двумя и более функциями», с июля 2021-го — для системных блоков, компьютеров и ноутбуков, с июля 2022-го — для телевизоров с цифровым блоком управления.
Футбол
Игрок немецкого «Ганновера» заразился коронавирусом
Тимо Хюберс, 23-летний защитник "Ганновера" заразился коронавирусом.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Политика
Литва предостерегла НАТО от «стратегической ошибки» в отношении России
По словам президента, включение России в единое геополитическое пространство стало бы "стратегической ошибкой".
Политика
Дума поддержала наказание за нарушения при голосовании по Конституции
Как уточнили в Госдуме, законопроект предлагает внести изменения в статьи Уголовного кодекса о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, о незаконных манипуляциях с бюллетенями.
Политика
Путин: США хотят управлять Украиной на российские деньги
В Вашингтоне предпочитают, чтобы Украина жила в том числе на российские деньги. «Сами не хотят им деньги давать», — сказал Путин.
Гаджеты
Глаз, как у орла. Huawei обещает новые возможности зума для P40 Pro
Сама Huawei заявила, что при разработке вдохновлялась орлами, глаза которых позволяют птицам разглядеть жертву с расстояния до трёх километров.
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель российского военного в ДТП в Сирии
Москва, 11 марта 2020, 20:45 — REGNUM Российский военнослужащий-контрактник погиб в результате ДТП в сирийской провинции Тартус.
Шоу-бизнес
«Бесподобная красавица»: у поклонников перехватило дух от Ольги Кабо в алом купальнике
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Политика
Прокурор по делу MH17 процитировал Солженицына в суде
Закончил свою речь в суде по делу о крушении Boeing MH17 цитатой русского писателя Александра Солженицына: «Насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а ложь может держаться только насилием».
Политика
Итальянские юристы просят помощи у Путина в борьбе с коронавирусом
Юристы из Италии призвали Владимира Путина помочь их стране в борьбе с коронавирусом.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции
Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.
Энергетика
Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией
Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией
Ограничение из-за коронавируса вводится с 13 марта Росавиация выпустила сообщение о введении почти полного запрета на полеты на территорию Германии, Испании и Франции с 13 марта.
Общество
Украина вводит карантин из-за коронавируса
Народный депутат Украины Виктория Сюмар сообщила, что кабинет министров ввел карантин с 12 марта по 3 апреля.
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Спорт
Вяльбе обвинила норвежских лыжников в неумении проигрывать
Ранее в Госдуме отреагировали на победу Большунова в общем зачете Кубка мира.
Политика
Трамп не приедет на празднование юбилея Победы в Москву
В Кремле подтвердили: президент США Дональд Трамп не сможет приехать на 75-летие Победы в Москву.
Происшествия
В Магнитогорске школьник умер на уроке
В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
Культура
Майк Тайсон нокаутировал Эминема в новом клипе
Американский музыкант Маршал Мэттерс, известный как Эминем, выпустил клип на сингл Godzilla.