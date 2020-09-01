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Lenta.ru
Lenta.ru

Меркель ответила на угрозы санкций США из-за «Северного потока-2»

Канцлер Германии Ангела Меркель ответила на угрозы санкций США из-за строительства газопровода «Северный поток-2». Ее слова передает телеканал MDR. Во время визита в город Штральзунд Меркель отметила, что угрозы трех американских сенаторов касательно порта Засниц-Мукран незаконны.В источнике
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Интерфакс

Меркель сочла незаконными санкции США против «Северного потока 2»

Интерфаксвчера в 16:38
РИА Новости

Меркель считает незаконными санкции США против «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 16:17
ТАСС

Меркель напомнила, что ФРГ не приемлет санкции США против «Северного потока - 2»

ТАССвчера в 15:07
RT на русском

Меркель отвергла угрозы санкций США против «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 15:09
РБК

Меркель ответила на угрозы сенаторов США из-за «Северного потока-2»

РБКвчера в 15:29
Телеканал 360°

Меркель ответила на угрозы США в адрес «Северного потока — 2»

Телеканал 360°вчера в 15:02
Комсомольская правда

«Будет достроен»: Меркель ответила на угрозы США ввести санкции против «Северного потока-2»

Комсомольская правдавчера в 14:55

В Приморском крае отдыхающих призвали покинуть побережье из-за урагана

В Приморском крае спасатели призвали отдыхающих срочно покинуть побережье из-за надвигающегося урагана, вызванного прохождением тайфуна «Майсак», сообщается на сайте ГКУ Приморского края по пожарной безопасности и ГОЧС.
Известия22:54
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