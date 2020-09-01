Меркель ответила на угрозы санкций США из-за «Северного потока-2»
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Канцлер Германии Ангела Меркель ответила на угрозы санкций США из-за строительства газопровода «Северный поток-2». Ее слова передает телеканал MDR. Во время визита в город Штральзунд Меркель отметила, что угрозы трех американских сенаторов касательно порта Засниц-Мукран незаконны.В источнике
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«Будет достроен»: Меркель ответила на угрозы США ввести санкции против «Северного потока-2»
Комсомольская правдавчера в 14:55