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Lenta.ru
Lenta.ru

Меркель ответила на угрозы санкций США из-за «Северного потока-2»

Канцлер Германии Ангела Меркель ответила на угрозы санкций США из-за строительства газопровода «Северный поток-2». Ее слова передает телеканал MDR. Во время визита в город Штральзунд Меркель отметила, что угрозы трех американских сенаторов касательно порта Засниц-Мукран незаконны.В источнике
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RT на русском

Меркель отвергла угрозы санкций США против «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 15:09
РИА Новости

Меркель ответила на угрозы санкций США против Nord Stream 2

РИА Новостивчера в 16:17
РБК

Меркель ответила на угрозы сенаторов США из-за «Северного потока-2»

РБКвчера в 15:29
Интерфакс

Меркель сочла незаконными санкции США против «Северного потока 2»

Интерфаксвчера в 16:38
ТАСС

Меркель напомнила, что ФРГ не приемлет санкции США против «Северного потока - 2»

ТАССвчера в 15:07
Комсомольская правда

«Будет достроен»: Меркель ответила на угрозы США ввести санкции против «Северного потока-2»

Комсомольская правдавчера в 14:55
Lenta.ru

Меркель ответила на угрозы санкций США из-за «Северного потока-2»

Lenta.ruвчера в 14:52

В Крыму пересохли питающие водохранилища основные реки

Отмечается, что подобная ситуация произошла из-за длительного недобора осадков в верховьях большинства основных рек, на которых расположены водохранилища питьевого стока, наблюдалось дальнейшее понижение уровней воды.
RT на русскомвчера в 09:54
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Reuters: в США допускают санкции против России из-за Белоруссии

Соединённые Штаты не исключают, что введут санкции против России, если она «открыто вмешается в дела Белоруссии с применением силы», сообщает Reuters со ссылкой на анонимного американского чиновника.
RT на русскомвчера в 13:12
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В Ленинградской области 16-летнюю мать заподозрили в убийстве дочери

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении шестнадцатилетней матери, которая подозревается в убийстве своей семимесячной дочери, сообщили в пресс-службе СУСК по Ленобласти.
РИА Новостивчера в 13:54
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Оппозиция Белоруссии объявила о создании партии

Одна из руководителей Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и члены штаба бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико объявили о создании политической партии «Вместе».
Lenta.ru31 августа в 16:02
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Силуанов подтвердил переговоры с Минском о рефинансировании госдолга

Министерства финансов России и Белоруссии начинают обсуждать технические условия и объем кредитов, которые Минск получит для рефинансирования долга перед Москвой, сообщил глава российского Минфина Антон Силуанов.
Интерфаксвчера в 07:06
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МИД Дании вызвал посла России после инцидента с Су-27 над Балтикой

МИД Дании вызвал посла России в стране из-за инцидента с российским Су-27, который был поднят в воздух на перехват иностранных военных самолетов над Балтийским морем и якобы нарушил датские границы.
Известиявчера в 13:01
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