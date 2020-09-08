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Телеканал 360°
Телеканал 360°

Меркель пообещала общую реакцию стран ЕС на ситуацию с Навальным

Канцлер Германии Ангела Меркель анонсировала коллективную реакцию стран Евросоюза по ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщило РИА «Новости». По словам Меркель, эта реакция последует после того, как мир узнает позицию России.В источнике
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Газета.Ru

СМИ сообщили о планах Меркель вместе с ЕС решить судьбу Nord Stream 2

Газета.Ruвчера в 15:31
ТАСС

СМИ: Меркель пока не готова увязывать дело Навального с «Северным потоком - 2»

ТАССвчера в 08:28
РБК

СМИ узнали о планах Меркель вместе с ЕС решить судьбу Nord Stream 2

РБКвчера в 09:54
Комсомольская правда

Меркель: решение по «Северному потоку-2» будет не немецким, а европейским

Комсомольская правдавчера в 09:11
Известия

Меркель анонсировала «внутриевропейское» решение по «Северному потоку – 2»

Известиявчера в 08:43
RT на русском

СМИ: Меркель намерена вместе с ЕС решить судьбу «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 11:28
РИА Новости

СМИ сообщили о планах Меркель вместе с ЕС решить судьбу Nord Stream 2

РИА Новостивчера в 08:40

В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Глава комитета СФ по экономической политике считает, что финансовые резервы позволяют произвести начальные затраты на введение экспериментальной программы по выплате базового дохода безработным.
Известия7 сентября в 04:45
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Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным

Страны G7 призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Алексея Навального, и привести виновных к ответственности, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, распространенном во вторник госдепартаментом.
РИА Новостивчера в 15:55
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Заражения коронавирусом выявили в десятке школ в Петербурге

В школах Петербурга с начала учебного года выявлены единичные случая заражения коронавирусом, речь идет о примерно десяти учреждениях, заявила начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.
Интерфаксвчера в 09:08
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Россияне отказываются от банковских карт

По данным Банка России, использование россиянами банковских карт сократилось рекордно за последние пять лет - на 4,5 млн единиц или на 2,3%. Последний раз подобное снижение фиксировалось в 2015 году, тогда в первом квартале число используемых россиянами карт упало на 4 млн единиц.
Газета.Ru17:20
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Добровинский рассказал, как Ефремов мог получить условный срок

Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП Александр Добровинский рассказал, что актер Михаил Ефремов мог получить условный срок, но его адвокат Эльман Пашаев совершил «грандиозную» ошибку.
Взгляд.рувчера в 10:09
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Законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии внесен в Госдуму

Москва, 8 сентября 2020, 12:34 — REGNUM Законопроект, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР) выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.
REGNUMвчера в 05:34
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В ПАСЕ в закрытом режиме обсудили ситуацию с Навальным

Политический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) обсудил ситуацию вокруг находящегося в берлинской клинике российского оппозиционера Алексея Навального, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал ПАСЕ не политизировать этот вопрос.
Интерфаксвчера в 13:38
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