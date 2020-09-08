Канцлер Германии Ангела Меркель анонсировала коллективную реакцию стран Евросоюза по ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщило РИА «Новости». По словам Меркель, эта реакция последует после того, как мир узнает позицию России.