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Телеканал 360°
Телеканал 360°

Меркель пообещала общую реакцию стран ЕС на ситуацию с Навальным

Канцлер Германии Ангела Меркель анонсировала коллективную реакцию стран Евросоюза по ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщило РИА «Новости». По словам Меркель, эта реакция последует после того, как мир узнает позицию России.В источнике
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Газета.Ru

СМИ сообщили о планах Меркель вместе с ЕС решить судьбу Nord Stream 2

Газета.Ruвчера в 15:31
РБК

СМИ узнали о планах Меркель вместе с ЕС решить судьбу Nord Stream 2

РБКвчера в 09:54
РИА Новости

СМИ сообщили о планах Меркель вместе с ЕС решить судьбу Nord Stream 2

РИА Новостивчера в 08:40
Lenta.ru

Меркель описала ситуацию с «Северным потоком-2» после инцидента с Навальным

Lenta.ruвчера в 08:56
Известия

Меркель анонсировала «внутриевропейское» решение по «Северному потоку – 2»

Известиявчера в 08:43
ТАСС

СМИ: Меркель пока не готова увязывать дело Навального с «Северным потоком - 2»

ТАССвчера в 08:28
Комсомольская правда

Меркель: решение по «Северному потоку-2» будет не немецким, а европейским

Комсомольская правдавчера в 09:11

Тихановская поддержала Колесникову, порвавшую свой паспорт

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская поддержала поступок члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой, которая порвала свой паспорт при попытке вывезти ее с территории республики.
Интерфаксвчера в 15:22

Правительство вернулось к обсуждению строительства ВНХК

Правительство вернулось к обсуждению возможных параметров проекта по строительству в Находке (Приморский край) крупного нефтехимического комплекса по выпуску бензина, дизеля и нефтехимической продукции.
Ведомостивчера в 16:57
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«Роскосмос» опроверг отказ НАСА от российских «Союзов» после 2020 года

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА покупать место на российском пилотируемом космическом корабле «Союз МС», которое будет использовано весной 2021 года для отправки американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).
Lenta.ruвчера в 15:33
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