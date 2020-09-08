Меркель пообещала общую реакцию стран ЕС на ситуацию с Навальным
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Канцлер Германии Ангела Меркель анонсировала коллективную реакцию стран Евросоюза по ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщило РИА «Новости». По словам Меркель, эта реакция последует после того, как мир узнает позицию России.В источнике
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Меркель: решение по «Северному потоку-2» будет не немецким, а европейским
Комсомольская правдавчера в 09:11