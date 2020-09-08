Samsung и Fila представили эксклюзивную версию беспроводных наушников Galaxy Buds Live

Первые две тысячи покупателей лимитированной версии наушников Galaxy Buds Live получат бесплатную пару шлёпанцев Fila Drifter, которые стоят $30 в интернет-магазине компании. gizmochina.com Устройство поступит в продажу с завтрашнего дня по цене $176 в Южной Корее, а с десятого сентября его можно будет приобрести на сайте Samsung и в интернет-магазине Fila.