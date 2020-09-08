Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Телеканал 360°
Телеканал 360°

Меркель пообещала общую реакцию стран ЕС на ситуацию с Навальным

Канцлер Германии Ангела Меркель анонсировала коллективную реакцию стран Евросоюза по ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщило РИА «Новости». По словам Меркель, эта реакция последует после того, как мир узнает позицию России.В источнике
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Меркель: решение по «Северному потоку-2» будет не немецким, а европейским

Комсомольская правдавчера в 09:11
Ведомости

Меркель анонсировала совместную реакцию ЕС по делу Навального

Ведомостивчера в 11:55
РБК

СМИ узнали о планах Меркель вместе с ЕС решить судьбу Nord Stream 2

РБКвчера в 09:54
Газета.Ru

СМИ сообщили о планах Меркель вместе с ЕС решить судьбу Nord Stream 2

Газета.Ruвчера в 15:31
Известия

Меркель анонсировала «внутриевропейское» решение по «Северному потоку – 2»

Известиявчера в 08:43
ТАСС

СМИ: Меркель пока не готова увязывать дело Навального с «Северным потоком - 2»

ТАССвчера в 08:28
РИА Новости

СМИ сообщили о планах Меркель вместе с ЕС решить судьбу Nord Stream 2

РИА Новостивчера в 08:40

Новак дал старт строительству нового энергоблока Заинской ГРЭС

Заинск, Татария, 8 сентября 2020, 15:21 — REGNUM Начало строительства нового энергоблока Заинской ГРЭС сегодня, 8 сентября, запустили министр энергетики РФ Александр Новак и глава Татарии Рустам Минниханов.
REGNUMвчера в 08:21
4

Среди вывезенных из САР в Россию детей есть парализованные и раненые

Среди 15 вывезенных из Сирии российских детей в возрасте от 2 до 17 лет есть парализованные и раненые, которым будет оказана медицинская помощь, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском21:31
1

Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве

Освобожденный Россией в рамках обмена с Украиной Владимир Балух, который ранее был осужден за хранение боеприпасов и нападение на сотрудника ФСИН, впал в кому после избиения в Киеве, сообщается во вторник на сайте партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность".
РИА Новости18:20

Samsung и Fila представили эксклюзивную версию беспроводных наушников Galaxy Buds Live

Первые две тысячи покупателей лимитированной версии наушников Galaxy Buds Live получат бесплатную пару шлёпанцев Fila Drifter, которые стоят $30 в интернет-магазине компании. gizmochina.com Устройство поступит в продажу с завтрашнего дня по цене $176 в Южной Корее, а с десятого сентября его можно будет приобрести на сайте Samsung и в интернет-магазине Fila.
3DNewsвчера в 15:04

В Сибири стартовал масштабный полевой выход разведчиков

Полевой выход продлится в течение месяца и завершится проведением контрольных занятий и тактико-специального учения, в ходе которого будут задействованы свыше 100 единиц специальной и военной техники.
ИА Хакасиявчера в 22:02

Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
1K

Гайч принёс «ЦСКА» победу над «Арсеналом» в товарищеском матче

Во время перерыва на игры сборных команды Российской Премьер-Лиги по футболу проводят контрольные поединки Одним из таких сражений стала встреча между профессиональным футбольным клубом "ЦСКА" и тульским "Арсеналом".
Честный рейтинг букмекероввчера в 12:22
1

Кравцов заявил, что ему предлагали вывезти Колесникову за границу

Член Координационного совета белорусской оппозиции, соратник пропавшей Марии Колесниковой Иван Кравцов заявил, что ему предлагали после задержания вывезти ее за границу, чтобы ослабить напряжение в обществе, пишет ТАСС.
Городовойвчера в 13:52

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА от российских «Союзов» после 2020 года

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА покупать место на российском пилотируемом космическом корабле «Союз МС», которое будет использовано весной 2021 года для отправки американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).
Lenta.ruвчера в 15:33
238