с чего всё началось

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель 11 января 2020 года посетит Россию с рабочим визитом по приглашению российского лидера Владимира Путина, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Происшествия Сотрудника «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.

Кино Начались съемки нового «Бэтмена» Поклонники комиксов от компании и DC и человека летучей-мыши могут радоваться, судя по последним новостям, съемки нового «Бэтмена» начались и совсем скоро мы узнаем, каким окажется Роберт Паттисон в образе Брюса Уэйна и сумеет ли актер избавиться от образа вампира из «Сумерек», который преследует его уже много лет.

Происшествия В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки Прокуратура и следственные органы в Ульяновске проводят проверки по факту гибели трёхлетнего ребёнка, предположительно, умершего во время игры в прятки, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора региона Василий Зима.

Здоровье Число заболевших корью в Якутске достигло 68 человек К 29 декабря число заболевших корью по всей республике составило 51 случай, причём 50 из них — в Якутске.

Экономика В Минске хотят отказаться от доллара в расчетах за газ Правительство и Нацбанк Белоруссии предложили отказаться от расчетов за природный газ в иностранной валюте на территории страны, говорится в Стратегии повышения доверия к нацвалюте.

Гаджеты Nokia снова возродит легендарный телефон Директор по продуктам HMD Global Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas) написал, что компания планирует перевыпустить очередной телефон Nokia, и, судя по посту, состояться это должно в китайский Новый год — 25 января.

Шоу-бизнес Максим Галкин рассказал о своих проблемах Юморист и шоумен Максим Галкин рассказал о своих проблемах и о том, как он с ними справляется.

Армия и оружие WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Футбол Орлов назвал российских игроков «Зенита» пустым поколением Орлов назвал нынешнее поколение игроков в стране пустым. И в данный момент необходимо обучать умению играть в пас молодых игроков.

Происшествия Генпрокуратура завершила расследование дела Гульнары Каримовой Генеральная прокуратура выступила с официальным заявлением, в котором сообщила, что расследование уголовного дела в отношении дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой и других лиц завершено, сообщает пресс-служба ведомства.

Наука Ученые назвали помогающий снизить давление напиток Брусничный сок помогает снизить повышенное кровяное давление и улучшает работу сосудов, говорится в недавнем исследовании Хельсинкского университета.

Армия и оружие Трамп пригрозил Ирану ударом новейшим оружием Президент США Дональд Трамп пригрозил применить новое вооружение против Ирана в случае, если Тегеран атакует американскую базу или любого американца.

Авто Lexus готовит новый среднеразмерный кроссовер Информацию о новой модели не раскрывают, но было отмечено, что помимо выпуска новинки, планируется и серьезное обновление уже существующих кроссоверов.