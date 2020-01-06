Политика
Газета.RuМеркель посетит Россию 11 января по приглашению Путина
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель 11 января 2020 года посетит Россию с рабочим визитом по приглашению российского лидера Владимира Путина, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Читать в источнике
Оценить242
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:07, Ашберн
Происшествия
Сотрудника «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
Происшествия
В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть
Маленький ребенок насмерть замерз в Хабаровском крае после того, как родители оставили его на балконе, сообщает минздрав региона в lnstagram.
Наука
«Беговая дорожка» на Галапагосах помогла людям понять эволюцию
Геологи узнали, что определяет продолжительность существования вулканического острова, а также почему именно Галапагосы помогли Чарльзу Дарвину сформулировать теорию эволюции.
Армия и оружие
Ирак начал готовиться к выводу иностранных войск из страны
Иракские власти начали подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны.
Культура
В Москве ушел из жизни народный артист России Геннадий Пискунов
Народный артист РФ Геннадий Пискунов скончался на 74-м году жизни в одной из московских клиник.
Кино
Начались съемки нового «Бэтмена»
Поклонники комиксов от компании и DC и человека летучей-мыши могут радоваться, судя по последним новостям, съемки нового «Бэтмена» начались и совсем скоро мы узнаем, каким окажется Роберт Паттисон в образе Брюса Уэйна и сумеет ли актер избавиться от образа вампира из «Сумерек», который преследует его уже много лет.
Происшествия
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
Прокуратура и следственные органы в Ульяновске проводят проверки по факту гибели трёхлетнего ребёнка, предположительно, умершего во время игры в прятки, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора региона Василий Зима.
Здоровье
Число заболевших корью в Якутске достигло 68 человек
К 29 декабря число заболевших корью по всей республике составило 51 случай, причём 50 из них — в Якутске.
Экономика
В Минске хотят отказаться от доллара в расчетах за газ
Правительство и Нацбанк Белоруссии предложили отказаться от расчетов за природный газ в иностранной валюте на территории страны, говорится в Стратегии повышения доверия к нацвалюте.
Гаджеты
Nokia снова возродит легендарный телефон
Директор по продуктам HMD Global Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas) написал, что компания планирует перевыпустить очередной телефон Nokia, и, судя по посту, состояться это должно в китайский Новый год — 25 января.
Армия и оружие
В Японии назвали советский МиГ-25 «королем скорости»
Советский истребитель МиГ-25 – до сих пор самый быстрый в мире, убежден японский военный аналитик.
Игры
GTA V стала бесплатной для подписчиков Xbox Game Pass
Grand Theft Auto V добавили в Xbox Game Pass. Подписчики сервиса на консолях смогут скачать игру бесплатно.
Общество
Жириновский раздал деньги «крепостным и холопам» на Красной площади
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги.
Происшествия
СК выяснил, что детей в Приморье ранили из ружья двое подростков
Правоохранители установили, что стрельбу из пневматического ружья в Приморье, где пострадали два ребенка, открыли двое подростков, сообщает региональное СУСК РФ.
Спорт
Клебо: Большунов и Устюгов оказались сильнее меня
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал о своих проблемах
Юморист и шоумен Максим Галкин рассказал о своих проблемах и о том, как он с ними справляется.
Общество
В Петербурге проходит церемония прощания с онкологом Павленко
В Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге проходит церемония прощания с хирургом-онкологом Андреем Павленко, скончавшимся от рака.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала свой дом в Майами
В своём stories Самойлова накануне показала, как выглядят её дом на ближайшие 11 месяцев.
Армия и оружие
WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Футбол
Орлов назвал российских игроков «Зенита» пустым поколением
Орлов назвал нынешнее поколение игроков в стране пустым. И в данный момент необходимо обучать умению играть в пас молодых игроков.
Происшествия
Генпрокуратура завершила расследование дела Гульнары Каримовой
Генеральная прокуратура выступила с официальным заявлением, в котором сообщила, что расследование уголовного дела в отношении дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой и других лиц завершено, сообщает пресс-служба ведомства.
Наука
Ученые назвали помогающий снизить давление напиток
Брусничный сок помогает снизить повышенное кровяное давление и улучшает работу сосудов, говорится в недавнем исследовании Хельсинкского университета.
Армия и оружие
Трамп пригрозил Ирану ударом новейшим оружием
Президент США Дональд Трамп пригрозил применить новое вооружение против Ирана в случае, если Тегеран атакует американскую базу или любого американца.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Авто
Lexus готовит новый среднеразмерный кроссовер
Информацию о новой модели не раскрывают, но было отмечено, что помимо выпуска новинки, планируется и серьезное обновление уже существующих кроссоверов.
Фигурное катание
Авербух назвал средний гонорар фигуриста в ледовом шоу
Российский хореограф Илья Авербух рассказал о затратах на организацию ледовых шоу.
Политика
Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа в адрес Ирака
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы немецкого МИД Хайко Мааса о «не очень полезных» угрозах президента США ввести санкции против Ирака.