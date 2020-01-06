Политика

ТАССТАССМеркель посетит Россию по приглашению Путина 11 января

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по приглашению президента РФ Владимира Путина посетит Россию с рабочим визитом 11 января. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.
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Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию с рабочим визитом 11 января по приглашению президента России Владимира Путина, говорится
 в сообщении на сайте пресс-службы Кремля.
РБК05:18

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Меркель приедет в Россию 11 января

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ТАСС05:25
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В Японии выяснили, как Карлос Гон смог сбежать из страны

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СК выяснил, что детей в Приморье ранили из ружья двое подростков

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Шульга отметил, что тело девушки было найдено вблизи пятого километра железной дороги Баженово — Асбест.
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Армия и оружие

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Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
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Директор по продуктам HMD Global Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas) написал, что компания планирует перевыпустить очередной телефон Nokia, и, судя по посту, состояться это должно в китайский Новый год — 25 января.
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Религия

Патриарх Кирилл поздравил православных с Рождеством

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Компания Fisker презентовала электрический кроссовер Ocean, мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе.
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Происшествия

На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила

СК Свердловской области начал проверку после появления в СМИ видео, на котором шестилетняя девочка жалуется соседке на домогательства от сожителя матери.
Российская газета 04 января в 13:26
Происшествия

Свыше 50 сотрудников полиции покончили с собой в минувшем году

В 2019 году выросло число суицидов среди полицейских.
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Происшествия

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РИА Новости 06:21
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На Украине задержали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

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Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал эпизод, в котором канадский игрок выбросил шайбу за пределы площадки во время третьего периода финала чемпионата мира 2020 года в Чехии.
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Происшествия

Сбежавший из воинской части в Забайкалье срочник пришел в полицию

Солдат-срочник Артур Хакимов, сбежавший из воинской части в Забайкальском крае 3 января, сдался полицейским в Красноярском крае.
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Политика

Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса об угрозах Дональда Трампа ввести санкции против Ирака.
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В Петербурге около 200 человек пришли проститься с онкологом Павленко

В Санкт-Петербурге около 200 человек пришли на церемонию прощания с хирургом-онкологом Андреем Павленко, который скончался от рака.
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Экономика

Акции Saudi Aramco упали до минимума на фоне убийства Сулеймани

Курс акций Saudi Aramco, нефтяной компании Саудовской Аравии, на фоне убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани снизился до минимальных значений с момента IPO, пишет Reuters.
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Общество

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При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 03:50
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Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
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Умер Геннадий Пискунов, народный артист России

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В Грузии погиб под лавиной турист из России

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Даниил Медведев принёс сборной России победу над США

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