Политика

КоммерсантъКоммерсантъМеркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США

В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
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Ангела Меркель
Посмотрите на мир, на Китай или Индию. Есть веские основания сохранять приверженность трансатлантическому оборонному сообществу и нашему общему ядерному зонтику.
— Ангела Меркель, немецкий политикLenta.ru вчера в 19:18
с чего всё началось
Германский канцлер Ангела Меркель заявила, что страны Европы должны задуматься о своей роли на планете, где США больше не стремится играть роль мирового лидера, передает The Guardian
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