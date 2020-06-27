с чего всё началось

В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.

Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США

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