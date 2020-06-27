Политика

КоммерсантъКоммерсантъМеркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США

В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
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Меркель призвала задуматься над ролью Европы в мире без лидерства США

RT на русскомвчера в 20:14

Меркель предложила Европе задуматься о мире без лидерства США

РИА Новостивчера в 21:47

Меркель заявила о необходимости задуматься о мире без лидерства США

РБКвчера в 21:03

Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США

Газета.Ru02:29

Меркель призвала Европу задуматься о будущем без лидерства США

Известиявчера в 19:34

Меркель призвала Европу задуматься о мире без лидерства США

Lenta.ruвчера в 19:18

Меркель призвала Европу задуматься над своей ролью в мире без лидерства США

ТАССвчера в 19:08
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 03:56, Ашберн
Происшествия

Суд в Шри-Ланке арестовал россиян за сбор жуков

BFM.ru вчера в 16:29
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Происшествия

Гендиректор девелопера «Пионер» покончил с собой в Москве

В кабинете генерального директора девелопера "Пионер" в Москве обнаружен труп мужчины с признаками самоубийства, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 03:26
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Политика

Посольство России сообщило об угрозах после публикации NYT о талибах

Сотрудникам посольств России в Вашингтоне и Лондоне начали поступать угрозы после публикации New York Times (NYT) о якобы объявлении Россией награды за убийство военных США в Афганистане.
РБК вчера в 23:04
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Кино

Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix

В федеральный окружной суд штата Нью-Мексико поступил иск от наследников знаменитого английского писателя Артура Конан Дойла.
RuNews24.ru 03:41
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Экономика

На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета

В Пенсионный фонд России (ПФР) направят из федерального бюджета почти на триллион больше дотаций в 2021 году, чем в текущем.
Lenta.ru 25 июня в 04:14
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Общество

В России вторые сутки подряд выявили менее 7 тыс. зараженных COVID-19

В России за сутки зарегистрировали 6852 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших увеличилось до 627,6 тыс. человек.
РБК 03:49
Общество

Названо количество доз вакцины для формирования иммунитета к COVID-19

Для формирования в России коллективного иммунитета к коронавирусу понадобится порядка 70 миллионов доз вакцины, сообщил гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 20:21
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Футбол

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» с помощью двух пенальти

Санкт-Петербург, 27 июня 2020, 09:11 — REGNUM «Зенит» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
REGNUM 02:11
11
Общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат медработникам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медицинским работникам.
RT на русском 03:02
8
Киберспорт

Valve усилила защиту от читеров в бета-версии CS:GO

Valve добавила в бета-версию CS:GO обновленную защиту от читеров.
CyberSport.ru вчера в 15:11
Происшествия

Москвич на «Ягуаре» предложил инспектору взятку в 300 тыс. рублей

В Москве водитель «Ягуара» решил избежать медосвидетельствования с помощью взятки в размере 300 тыс. рублей.
Известия 02:57
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Общество

Кирилл Серебренников осужден на три года условно

Мещанский суд Москвы в пятницу приговорил к трем годам лишения свободы условно режиссера Кирилла Серебренникова за мошенничество, передал корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс вчера в 09:43
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Общество

Coca-Cola приостановила размещение рекламы в соцсетях из-за расизма

Крупнейший мировой производитель и поставщик безалкогольных напитков The Coca-Cola Company приостановит платную рекламу на всех платформах социальных сетей минимум на 30 дней.
РБК 03:44
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Общество

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 25 июня в 15:05
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Экономика

Эксперт спрогнозировал, какая валюта сменит доллар на мировой арене

Васильев полагает, что стратегия выхода Штатов из-под ограничительных мер выглядит гораздо хуже, чем у других государств.
Evo-rus.com вчера в 15:01
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Происшествия

В Новосибирской области коронавирус убил еще четверых

Всего в Новосибирской области зафиксировано 87 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19.
Прецедент-Новосибирск 02:09
16
Общество

В Калининградской области 27 июня запрещено продавать спиртное

В День молодёжи, который отмечается в субботу, 27 июня 2020 года, в Калининградской области запрещена розничная торговля алкоголем.
Русский Запад вчера в 10:34
19
Общество

Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России

Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости вчера в 12:10
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Здоровье

Число новых случаев заражения коронавирусом на Кубани снова снизилось

Как сообщают в пресс-службе информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), в Краснодарском крае, по данным на 27 июня, выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом.
Блокнот Краснодар 03:45
Кино

Марго Робби сыграет главную роль в ремейке «Пиратов Карибского моря»

Главную роль в ремейке Пиратов Карибского моря сыграет австралийская актриса Марго Робби.
iReactor вчера в 23:07
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Общество

Кабмин одобрил поправки о борьбе с разливами нефтепродуктов

Правительство РФ одобрило поправки к федеральному закону, направленные на обеспечение системного подхода к правовому регулированию отношений в области предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на сухопутной территории Российской Федерации.
ТАСС 02:06
Футбол

«Сельта» — «Барселона»: прогноз Егора Титова на матч 32-го тура чемпионата Испании

Известный в прошлом футболист Егор Титов сделал прогноз на матч 32-го тура испанской Примеры сезона-2019/2020 «Сельта» — «Барселона».
Чемпионат 03:35
Футбол

Клубы РПЛ проголосовали за внесение изменений в регламент

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за внесение изменений в дисциплинарный регламент Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте турнира.
Газета.Ru вчера в 10:44
Интернет

Ранняя версия Google Chrome 85 стала экономнее расходовать память

Разработчики браузера Google Chrome добавили в раннюю версию веб-обозревателя поддержку новой функции управления памятью под названием SegmentHeap.
Игромания.ру 03:28
Общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс вчера в 16:36
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Политика

Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым

Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб».
REGNUM 25 июня в 23:30
2,9K
Наука

Коронавирус не передается комарами

МедиаПоток 01:09
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Шоу-бизнес

Суд рассмотрит вопрос о разводе Телегина и Пелагеи 9 июля

Никулинский суд Москвы 9 июля приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе между форвардом московского хоккейного ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 06:38
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Кино

В «Симпсонах» отказались озвучивать цветных персонажей белыми актерами

«Двигаясь дальше, «Симпсоны» больше не будут привлекать белых актеров для озвучивания небелых персонажей», — говорится в заявлении команды сериала.
РБК вчера в 23:51
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Здоровье

Участники шаманского обряда в Бурятии массово заболели коронавирусом

В ходе эпидрасследования выяснилось, что в шаманском родовом обряде обоо тахилга в Шулутах принял участие 31 человек, установлены 20 человек, контактных с участниками религиозного действа.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 03:11
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