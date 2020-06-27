Политика
КоммерсантъМеркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США
В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
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Происшествия
Суд в Шри-Ланке арестовал россиян за сбор жуков
BFM.ru вчера в 16:29
Происшествия
Гендиректор девелопера «Пионер» покончил с собой в Москве
В кабинете генерального директора девелопера "Пионер" в Москве обнаружен труп мужчины с признаками самоубийства, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 03:26
Политика
Посольство России сообщило об угрозах после публикации NYT о талибах
Сотрудникам посольств России в Вашингтоне и Лондоне начали поступать угрозы после публикации New York Times (NYT) о якобы объявлении Россией награды за убийство военных США в Афганистане.
РБК вчера в 23:04
Кино
Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix
В федеральный окружной суд штата Нью-Мексико поступил иск от наследников знаменитого английского писателя Артура Конан Дойла.
RuNews24.ru 03:41
Экономика
На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета
В Пенсионный фонд России (ПФР) направят из федерального бюджета почти на триллион больше дотаций в 2021 году, чем в текущем.
Lenta.ru 25 июня в 04:14
Общество
В России вторые сутки подряд выявили менее 7 тыс. зараженных COVID-19
В России за сутки зарегистрировали 6852 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших увеличилось до 627,6 тыс. человек.
РБК 03:49
Общество
Названо количество доз вакцины для формирования иммунитета к COVID-19
Для формирования в России коллективного иммунитета к коронавирусу понадобится порядка 70 миллионов доз вакцины, сообщил гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 20:21
Футбол
«Зенит» обыграл «Крылья Советов» с помощью двух пенальти
Санкт-Петербург, 27 июня 2020, 09:11 — REGNUM «Зенит» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
REGNUM 02:11
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат медработникам
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медицинским работникам.
RT на русском 03:02
Киберспорт
Valve усилила защиту от читеров в бета-версии CS:GO
Valve добавила в бета-версию CS:GO обновленную защиту от читеров.
CyberSport.ru вчера в 15:11
Происшествия
Москвич на «Ягуаре» предложил инспектору взятку в 300 тыс. рублей
В Москве водитель «Ягуара» решил избежать медосвидетельствования с помощью взятки в размере 300 тыс. рублей.
Известия 02:57
Общество
Кирилл Серебренников осужден на три года условно
Мещанский суд Москвы в пятницу приговорил к трем годам лишения свободы условно режиссера Кирилла Серебренникова за мошенничество, передал корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс вчера в 09:43
Общество
Coca-Cola приостановила размещение рекламы в соцсетях из-за расизма
Крупнейший мировой производитель и поставщик безалкогольных напитков The Coca-Cola Company приостановит платную рекламу на всех платформах социальных сетей минимум на 30 дней.
РБК 03:44
Общество
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 25 июня в 15:05
Экономика
Эксперт спрогнозировал, какая валюта сменит доллар на мировой арене
Васильев полагает, что стратегия выхода Штатов из-под ограничительных мер выглядит гораздо хуже, чем у других государств.
Evo-rus.com вчера в 15:01
Происшествия
В Новосибирской области коронавирус убил еще четверых
Всего в Новосибирской области зафиксировано 87 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19.
Прецедент-Новосибирск 02:09
Общество
В Калининградской области 27 июня запрещено продавать спиртное
В День молодёжи, который отмечается в субботу, 27 июня 2020 года, в Калининградской области запрещена розничная торговля алкоголем.
Русский Запад вчера в 10:34
Общество
Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости вчера в 12:10
Здоровье
Число новых случаев заражения коронавирусом на Кубани снова снизилось
Как сообщают в пресс-службе информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), в Краснодарском крае, по данным на 27 июня, выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом.
Блокнот Краснодар 03:45
Кино
Марго Робби сыграет главную роль в ремейке «Пиратов Карибского моря»
Главную роль в ремейке Пиратов Карибского моря сыграет австралийская актриса Марго Робби.
iReactor вчера в 23:07
Общество
Кабмин одобрил поправки о борьбе с разливами нефтепродуктов
Правительство РФ одобрило поправки к федеральному закону, направленные на обеспечение системного подхода к правовому регулированию отношений в области предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на сухопутной территории Российской Федерации.
ТАСС 02:06
Футбол
«Сельта» — «Барселона»: прогноз Егора Титова на матч 32-го тура чемпионата Испании
Известный в прошлом футболист Егор Титов сделал прогноз на матч 32-го тура испанской Примеры сезона-2019/2020 «Сельта» — «Барселона».
Чемпионат 03:35
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за внесение изменений в регламент
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за внесение изменений в дисциплинарный регламент Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте турнира.
Газета.Ru вчера в 10:44
Интернет
Ранняя версия Google Chrome 85 стала экономнее расходовать память
Разработчики браузера Google Chrome добавили в раннюю версию веб-обозревателя поддержку новой функции управления памятью под названием SegmentHeap.
Игромания.ру 03:28
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс вчера в 16:36
Политика
Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым
Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб».
REGNUM 25 июня в 23:30
Наука
Коронавирус не передается комарами
МедиаПоток 01:09
Шоу-бизнес
Суд рассмотрит вопрос о разводе Телегина и Пелагеи 9 июля
Никулинский суд Москвы 9 июля приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе между форвардом московского хоккейного ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 06:38
Кино
В «Симпсонах» отказались озвучивать цветных персонажей белыми актерами
«Двигаясь дальше, «Симпсоны» больше не будут привлекать белых актеров для озвучивания небелых персонажей», — говорится в заявлении команды сериала.
РБК вчера в 23:51
Здоровье
Участники шаманского обряда в Бурятии массово заболели коронавирусом
В ходе эпидрасследования выяснилось, что в шаманском родовом обряде обоо тахилга в Шулутах принял участие 31 человек, установлены 20 человек, контактных с участниками религиозного действа.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 03:11