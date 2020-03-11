Общество
Российский ДиалогМеркель заявила, что коронавирусом заразится 70% населения
Канцлер Германии Ангела Меркель, в свою очередь, подчеркнула, что процент инфицированного населения будет высоким - около 60-70 %. Она не уточнила, вела ли речь о Германии или о мире в целом. По ее словам, главное на данный момент — замедлить распространение вируса, чтобы выиграть время.
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Общество
Чиновникам рекомендовали отменить командировки за границу
Исключением могут быть только неотложные или организованные во исполнение поручений президента и правительства для обеспечения безопасности страны, сообщил оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО
Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк оценила шансы на выздоровление матери
Позже стало известно, что у знаменитости появились шансы на выздоровление.
Политика
Путин допустил свой пятый президентский срок
Согласно инициативе, поправка «применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ», и не исключает для него возможность вновь занимать должность главы государства, цитирует ТАСС текст документа.
Общество
Харви Вайнштейн планировал заказать убийство Дженнифер Энистон
Издание Variety сообщает, что Харви Вайнштейн угрожал расправой над Дженнифер Энистон. По его словам, обвинения актрисы являются ложью.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией
Ограничение из-за коронавируса вводится с 13 марта Росавиация выпустила сообщение о введении почти полного запрета на полеты на территорию Германии, Испании и Франции с 13 марта.
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель российского военного в ДТП в Сирии
Москва, 11 марта 2020, 20:45 — REGNUM Российский военнослужащий-контрактник погиб в результате ДТП в сирийской провинции Тартус.
Футбол
«Байер» и «Рейнджерс» сыграют в Лиге Европы при пустых трибунах
Ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы между «Байером» и «Рейнджерс» пройдет при пустых трибунах.
Шоу-бизнес
Муцениеце рассказала о разводе с Прилучным
В настоящее время 31-летняя актриса переживает за свое будущее. Муцениеце сравнила развод с Прилучным с прыжком в бездну.
Кино
Дочь Миллы Йовович снялась в «Черной вдове» со Скарлетт Йоханссон
Голливудская актриса Милла Йовович поздравила свою старшую дочь Эвер с ролью в фантастическом боевике «Черная вдова» на своей странице в Instagram.
Политика
Путин оценил идею встречи парламентариев «нормандской четверки»
Президент России Владимир Путин заявил, что лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель поддержат инициативу создания парламентского измерения «нормандского формата».
Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Армия и оружие
Российский корабль незамеченным подошёл к секретной базе ВМС США
Российское разведывательное судно "Прибалтика" было неожиданно обнаружено американскими военными в непосредственной близости от секретной базы ВМФ США в Тихом океане.
Политика
Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов
За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
Общество
В Ухане были закрыты все временные госпитали
Всех пациентов временных госпиталей в Ухане уже выписали. Тем временем ВОЗ объявила о пандемии коронавируса COVID-2019.
Политика
Терешкова объяснила, почему предложила поправку о президентских сроках
Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что внести поправку, позволяющую переизбраться нынешнему президенту Владимиру Путину, ее просили простые люди, пишет kp.ru.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции
Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.
Гаджеты
Apple отменила презентацию iPhone SE 2
Компания Apple отменила презентацию с анонсом смартфона iPhone 9 (SE 2), пишет «Вести.ru» со ссылкой на Cult of Mac.
Здоровье
У коронавируса выявили новые симптомы
Как сообщал «Рамблер», ранее в Минздраве России назвали основные клинические симптомы нового коронавируса: это повышение температуры (около 90 процентов случаев), сухой кашель или кашель с небольшим количеством мокроты (80 процентов) и одышка (55 процентов).
Космос
На вновь открытой экзопланете идут дожди из жидкого железа
Энергетика
Цены на нефть упали на почти 4% после заявления Саудовской Аравии
На Лондонской бирже цена нефти марки Brent упала почти на 4% ниже уровня открытия торговой сессии, следует из данных торгов.
Политика
Шнуров написал матерное стихотворение об обнулении сроков Путина
Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой очередной стихотворный опус, который на этот раз оказался посвящен поправкам в Конституцию, позволяющим Владимиру Путину вновь участвовать в выборах президента в 2024 году.
Футбол
РПЛ ограничила число зрителей на матчах в Москве до пяти тысяч человек
Мэр Москвы Сергей Собянин из-за распространения коронавируса COVID19 подписал указ о запрете проведения в столице России массовых мероприятий с числом участников свыше пяти тысяч.
Общество
Бойцы ФСБ задержали террористов в Крыму
В Крыму сотрудники ФСБ задержали четверых участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
Экономика
В КПРФ предложили поэтапно снизить НДС до 12%
Группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект о поэтапном снижении НДС с нынешних 20% до 12% с 2025 года, несмотря на отрицательное заключение правительства РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента.