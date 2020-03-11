Канцлер Германии Ангела Меркель, в свою очередь, подчеркнула, что процент инфицированного населения будет высоким - около 60-70 %. Она не уточнила, вела ли речь о Германии или о мире в целом. По ее словам, главное на данный момент — замедлить распространение вируса, чтобы выиграть время.

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Общество Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией Ограничение из-за коронавируса вводится с 13 марта Росавиация выпустила сообщение о введении почти полного запрета на полеты на территорию Германии, Испании и Франции с 13 марта.

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