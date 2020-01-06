Политика

Вести.RuВести.RuМеркель приедет в Россию по приглашению Путина

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель посетит 11 января Россию с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кремля. Меркель приедет по приглашению президента РФ Владимира Путина.
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Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию с рабочим визитом 11 января по приглашению президента России Владимира Путина, говорится
 в сообщении на сайте пресс-службы Кремля.
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