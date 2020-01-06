Политика
Вести.RuМеркель приедет в Россию по приглашению Путина
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель посетит 11 января Россию с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кремля. Меркель приедет по приглашению президента РФ Владимира Путина.
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Армия и оружие
Столтенберг: США приняли решение об атаке Сулеймани без участия НАТО
США приняли решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани без участия НАТО и международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Экономика
Цены на золото и палладий обновили рекорды
Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Башкирии увеличилось до девяти
Число пострадавших в аварии с двумя легковыми автомобилями в Башкирии увеличилось до девяти человек.
Происшествия
В Нижегородской области 18-летний парень погиб, защищая женщину
Трагедия разыгралась в 3 января. Вечером 18-летний молодой человек с другом прогуливались по городу, когда увидели, как грабят женщину.
Общество
В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко
Шоу-бизнес
36-летняя Ксения Бородина пожаловалась на панические атаки
Скажу вам очень неприятное чувство, с чем оно связано понять мне сложно, скорее всего эта дурацкая смена поясов часовых, на Бали много лет назад похожее я испытала.
Армия и оружие
Ирак начал подготовку по выводу иностранных войск из страны
Власти Ирака начали подготовку механизма по выводу войск Соединенных Штатов с территории страны, заявил представитель главнокомандующего вооруженными силами Ирака Абдель Керим Халф.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади
Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
Армия и оружие
Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт
Космос
SpaceX запустит еще 60 спутников системы Starlink
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками группировки Starlink со стартовой площадки компании SpaceX на мысе Канаверал назначен на 6 января.
Футбол
Де Росси завершил карьеру игрока
Экс-полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси подтвердил информацию об уходе из «Бока Хуниорс» и завершении карьеры игрока.
Фигурное катание
Авербух назвал средний гонорар фигуриста в ледовом шоу
Российский хореограф Илья Авербух рассказал о затратах на организацию ледовых шоу.
Общество
В Киеве полиция поставила на колени нацистов, пытавшихся сорвать лекцию российской блогерши
«Не прошло и полгода, как наша новая Национальная полиция Украина задерживает нашего активиста Леонида Овчаренко, по сути, за вопрос „чей Крым“ к российской блогерше, которая приехала „делиться опытом“ и которая перед тем незаконно посещала оккупированный Крым», — жалуются нацыки.
Спорт
Зеппельт обвинил главу IWF в сокрытии допинга и коррупции
В мире большого спорта грядет новый масштабный скандал. Хайо Зеппельт, журналист немецкого телеканала ARD, снял фильм о допинге.
Политика
Совбез ООН отказался созывать заседание из-за убийства Сулеймани
Совет безопасности ООН отказался созывать заседание в связи с убийством при американском авиаударе в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
Происшествия
В Тюменской области задержали водителя автобуса после ДТП с грузовиком
Полиция Тюменской области задержала водителя автобуса, следовавшего в Сургут из Таджикистана и столкнувшегося с грузовиком на трассе под Тобольском, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
Политика
Демократы призвали Трампа рассекретить обоснование убийства Сулеймани
Старший сенатор США член Демократической партии Чак Шумер и замглавы комитета по иностранным делам сената Роберт Менендес призвали президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассекретить обоснование проведения операции по ликвидации командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Музыка
Группа «Сплин» представила анимационный клип на песню «Воздушный шар»
Группа "Сплин" представила анимационный клип на песню "Воздушный шар".
Происшествия
Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
Общество
Суд над Харви Вайнштейном начался в Нью-Йорке
Судебный процесс над голливудским продюсером Харви Вайнштейном, который обвиняется в сексуальных домогательствах, начался 6 января в Нью-Йорке, сообщает DW.
Происшествия
В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции
Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.
Здоровье
Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае достигло 59
В самом густонаселенном городе центрального Китая — Ухани — число заболевших неизвестной формой пневмонии достигло 59 человек.
Происшествия
В новгородском детском лагере прервали отдых из-за вспышки инфекции
С 3 января 2020 года в лагере на отдыхе находились 215 детей. Смена должна была продлиться до 12 января.
Происшествия
В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть
"В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", — говорится в сообщении.
Технологии
СМИ предупредили о «новогоднем вирусе» в WhatsApp
В WhatsApp появился "новогодний вирус", пишет gizchina.com.
Политика
Иран отказался выполнять условия ядерной сделки
Ранее в декабре 2019 года в МИД Ирана предупредили о проработке нового сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, уточняет RT.
Шоу-бизнес