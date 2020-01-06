с чего всё началось

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель посетит 11 января Россию с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кремля. Меркель приедет по приглашению президента РФ Владимира Путина.

Меркель приедет в Россию по приглашению Путина

Шоу-бизнес 36-летняя Ксения Бородина пожаловалась на панические атаки Скажу вам очень неприятное чувство, с чем оно связано понять мне сложно, скорее всего эта дурацкая смена поясов часовых, на Бали много лет назад похожее я испытала.

Общество Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.

Космос SpaceX запустит еще 60 спутников системы Starlink Запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками группировки Starlink со стартовой площадки компании SpaceX на мысе Канаверал назначен на 6 января.

Футбол Де Росси завершил карьеру игрока Экс-полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси подтвердил информацию об уходе из «Бока Хуниорс» и завершении карьеры игрока.

Общество В Киеве полиция поставила на колени нацистов, пытавшихся сорвать лекцию российской блогерши «Не прошло и полгода, как наша новая Национальная полиция Украина задерживает нашего активиста Леонида Овчаренко, по сути, за вопрос „чей Крым“ к российской блогерше, которая приехала „делиться опытом“ и которая перед тем незаконно посещала оккупированный Крым», — жалуются нацыки.

Политика Совбез ООН отказался созывать заседание из-за убийства Сулеймани Совет безопасности ООН отказался созывать заседание в связи с убийством при американском авиаударе в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.

Происшествия В Тюменской области задержали водителя автобуса после ДТП с грузовиком Полиция Тюменской области задержала водителя автобуса, следовавшего в Сургут из Таджикистана и столкнувшегося с грузовиком на трассе под Тобольском, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.

Политика Демократы призвали Трампа рассекретить обоснование убийства Сулеймани Старший сенатор США член Демократической партии Чак Шумер и замглавы комитета по иностранным делам сената Роберт Менендес призвали президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассекретить обоснование проведения операции по ликвидации командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

Общество Суд над Харви Вайнштейном начался в Нью-Йорке Судебный процесс над голливудским продюсером Харви Вайнштейном, который обвиняется в сексуальных домогательствах, начался 6 января в Нью-Йорке, сообщает DW.

Происшествия В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.