с чего всё началось

Канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Россию 11 января с рабочим визитом, чтобы обсудить Владимиром Путиным ряд двусторонних вопросов, а также актуальные темы международной повестки, сообщили в пресс-службе российского президента.

Политика Президента Эстонии раскритиковали за приглашение Путина в страну Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас раскритиковал президента страны Керсти Кальюлайд за приглашение российского лидера Владимира Путина на VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет 17-19 июня 2020 года в Тарту.

Гаджеты Nokia возродит еще один легендарный кнопочный телефон В компании анонсировали возрождение еще одной модели и уже известно, что это будет не смартфон, а именно кнопочный телефон.

Политика Болтон заявил о готовности дать показания по делу об импичменте Трампа Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон выразил готовность дать показания в сенате США в рамках процедуры импичмента главы государства Дональда Трампа.

Общество В Сбербанке рассказали об активизации мошенников к концу праздников Специалисты Сбербанка изучили активность мошенников в новогодние праздники и пришли к выводу, что к концу каникул злоумышленники войдут в «рабочий режим».

Путешествия Аксенов заявил, что украинцы признали Крым российским Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в прошедшем году полуостров посетили больше миллиона туристов с Украины, что может свидетельствовать о признании украинцами легитимности вхождения региона в состав РФ.

Биатлон Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе Кубка мира в Оберхофе Российская биатлонистка Анастасия Поршнева заменит Екатерину Юрлову-Перхт на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России на своей странице в «Твиттере».