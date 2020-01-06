Политика

РИА НовостиРИА НовостиМеркель приедет в Россию 11 января

Канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Россию 11 января с рабочим визитом, чтобы обсудить Владимиром Путиным ряд двусторонних вопросов, а также актуальные темы международной повестки, сообщили в пресс-службе российского президента.
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Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию с рабочим визитом 11 января по приглашению президента России Владимира Путина, говорится
 в сообщении на сайте пресс-службы Кремля.
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