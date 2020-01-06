Политика
РИА НовостиМеркель приедет в Россию 11 января
Канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Россию 11 января с рабочим визитом, чтобы обсудить Владимиром Путиным ряд двусторонних вопросов, а также актуальные темы международной повестки, сообщили в пресс-службе российского президента.
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Политика
Президента Эстонии раскритиковали за приглашение Путина в страну
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас раскритиковал президента страны Керсти Кальюлайд за приглашение российского лидера Владимира Путина на VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет 17-19 июня 2020 года в Тарту.
Происшествия
Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
Шоу-бизнес
Степаненко отказалась работать у Петросяна
Армия и оружие
Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт
Гаджеты
Nokia возродит еще один легендарный кнопочный телефон
В компании анонсировали возрождение еще одной модели и уже известно, что это будет не смартфон, а именно кнопочный телефон.
Автоспорт
Сотников стал вторым на втором этапе «Дакара» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова занял второе место на втором этапе ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков, проходящего в Саудовской Аравии.
Авто
Назвали топ-5 новых автомобилей дешевле 600 тыс. рублей
Политика
Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия.
Хоккей
Почему судьи не удалили канадца за выброс шайбы в камеру, видео момента и объяснение
Хоккей
Романов включен в символическую сборную молодежного чемпионата мира
Здоровье
Названы признаки того, что у человека нет онкологии
Эксперты перечислили признаки того, что у человека нет онкологии.
Экономика
Цены на золото обновили максимум с 2013 года
Цены на золото выросли на 2,3 процента и побили рекорд апреля 2013 года.
Происшествия
В Нижегородской области 18-летний парень погиб, вступившись за женщину
Преступление произошло вечером 3 января. Двое молодых людей услышали женский крик о помощи. На пожилую женщину напал неизвестный мужчина.
Политика
Болтон заявил о готовности дать показания по делу об импичменте Трампа
Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон выразил готовность дать показания в сенате США в рамках процедуры импичмента главы государства Дональда Трампа.
Политика
Глава МИД Ирана заявил о конце присутствия США в Западной Азии
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о начале конца "зловредного присутствия" США в Западной Азии.
Общество
В Сбербанке рассказали об активизации мошенников к концу праздников
Специалисты Сбербанка изучили активность мошенников в новогодние праздники и пришли к выводу, что к концу каникул злоумышленники войдут в «рабочий режим».
Общество
В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко
Политика
Посольство Польши оценило заявление МИД Украины о Бандере
Посольство Польши на Украине прокомментировало заявление пресс-секретаря украинского МИД Екатерины Зеленко по поводу Степана Бандеры.
Путешествия
Аксенов заявил, что украинцы признали Крым российским
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в прошедшем году полуостров посетили больше миллиона туристов с Украины, что может свидетельствовать о признании украинцами легитимности вхождения региона в состав РФ.
Политика
Экстренно направленный в Сирию ракетный крейсер «Маршал Устинов» пострадал при проходе через Босфор. Видео
Экономика
Банки станут чаще отказывать россиянам в получении кредита
Количество отказов от банков в получении потребительского кредита начало расти еще в прошлом году.
Культура
Умер Геннадий Пискунов, народный артист России
Общество
В Волгограде блогер разбросал деньги в толпу
Спорт
Зеппельт обвинил главу IWF Аяна в коррупции и сокрытии допинга
Немецкий телеканал ARD в воскресенье выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает АФП.
Общество
Посол РФ в Баку допустил подключение российского газа к проекту TANAP
Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников рассказал, что газ из РФ может на определенном этапе быть подключен к проекту Трансанатолийского трубопровода (TANAP).
Происшествия
Казанского таксиста заподозрили в изнасиловании пассажирки с ВИЧ
В Казани по подозрению в изнасиловании задержали водителя такси.
Биатлон
Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе Кубка мира в Оберхофе
Российская биатлонистка Анастасия Поршнева заменит Екатерину Юрлову-Перхт на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России на своей странице в «Твиттере».
Происшествия
В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции
Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.