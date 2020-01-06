с чего всё началось

Канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Россию 11 января по приглашению российского президента Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля. Лидеры двух стран планируют обсудить кризис на Ближнем Востоке из-за убийства силами США иранского генерала Касема Сулеймани.

Меркель приедет в Россию по приглашению Путина 11 января

Политика Парламент Ирака потребовал вывода войск США В воскресенье, 5 января, иракский парламент принял решение обязать правительство положить конец военному присутствию в стране США и сил западной коалиции.

Армия и оружие Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.

Экономика В Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ "В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.

Политика МИД РФ призвал спасти ядерную сделку с Ираном МИД России призывал мировые державы, подписавшие в 2016 году с Ираном Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД), создать условия для возвращения к его реализации.

Происшествия В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.

Здоровье Названы болезни, с которыми нельзя ходить в баню Баня и парная с высокой температурой противопоказаны при гипертонии и сердечно-сосудистых патологиях, сообщил главный внештатный специалист столичного депздрава по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

Происшествия Пять человек пострадали при обрушении лесов в центре Москвы Пять человек пострадали в результате обрушения строительных лесов в центре Москвы, четверо из них госпитализированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Армия и оружие WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.