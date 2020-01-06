Политика

ВедомостиВедомостиМеркель приедет в Россию по приглашению Путина 11 января

Канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Россию 11 января по приглашению российского президента Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля. Лидеры двух стран планируют обсудить кризис на Ближнем Востоке из-за убийства силами США иранского генерала Касема Сулеймани.
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Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию с рабочим визитом 11 января по приглашению президента России Владимира Путина, говорится
 в сообщении на сайте пресс-службы Кремля.
РБК05:18

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель прибудет 11 января с официальным визитом в Москву

Эхо Москвы08:02

Меркель посетит Россию по приглашению Путина 11 января

Газета.Ru07:34

Меркель приедет в Россию 11 января

РИА Новости06:08

Меркель посетит Россию 11 января

Коммерсантъ05:46

Меркель посетит Россию по приглашению Путина 11 января

ТАСС05:25

Кремль объявил о скором визите Меркель в Россию по приглашению Путина

РБК05:18

Политолог оценил значение предстоящей встречи Путина и Меркель

RT на русском09:25
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Скончался хирург-онколог Андрей Павленко, боровшийся с раком

Радио Комсомольская правда вчера в 03:03
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Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
РБК 07:10
Происшествия

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Российская газета 03:58
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На Украине предложили установить памятник Бандере на границе с Россией

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить в Конотопе памятник Степану Бандере, которого «до сих пор в страшном сне боится вся Москва».
RT на русском вчера в 15:37
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Парламент Ирака потребовал вывода войск США

В воскресенье, 5 января, иракский парламент принял решение обязать правительство положить конец военному присутствию в стране США и сил западной коалиции.
RuNews24.ru вчера в 15:54
Армия и оружие

Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана

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RT на русском 08:32
Происшествия

В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

РИА Новости 07:43
Происшествия

На Украине поймали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

Lenta.ru 04:52
Происшествия

Тело 16-летней девушки без верхней одежды нашли на Урале

Мертвую девушку без верхней одежды нашли у железной дороги. По предварительным данным, девушка замерзла насмерть.
НТВ 03:56
Игры

GTA V стала бесплатной для подписчиков Xbox Game Pass

Grand Theft Auto V добавили в Xbox Game Pass. Подписчики сервиса на консолях смогут скачать игру бесплатно.
CyberSport.ru 03 января в 15:03
Технологии

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Компания Agility Robotics начала продажи человекоподобного робота Digit.
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Экономика

В Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ

"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.
Газета.Ru 09:17
Политика

МИД РФ призвал спасти ядерную сделку с Ираном

МИД России призывал мировые державы, подписавшие в 2016 году с Ираном Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД), создать условия для возвращения к его реализации.
Коммерсантъ 09:05
Технологии

В мессенджере WhatsApp обнаружили «новогодний вирус»

Многие становятся жертвами хакеров, особенно с учетом широкой аудитории WhatsApp.
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Врач Александр Мясников назвал пять бесполезных методов народной медицины, популярных среди россиян.
Lenta.ru 08:09
Происшествия

В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции

Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.
Российская газета 08:46
Кино

Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»

Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
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Названы болезни, с которыми нельзя ходить в баню

Баня и парная с высокой температурой противопоказаны при гипертонии и сердечно-сосудистых патологиях, сообщил главный внештатный специалист столичного депздрава по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.
Российская газета 06:31
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Уборщик из Ubisoft слил в Сеть фотографии PlayStation 5

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги.
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Пять человек пострадали при обрушении лесов в центре Москвы

Пять человек пострадали в результате обрушения строительных лесов в центре Москвы, четверо из них госпитализированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
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«Рейнджерс» вызвали в основную команду Шестеркина

Пресс-служба «Рейнджерс» сообщает, что российский вратарь Игорь Шестеркин вызван в основной составы команды из фарм-клуба «Хартфорд».
Спорт-Экспресс 09:07
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В Бурятии бизнесмен на внедорожнике насмерть сбил девушку

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Армия и оружие

«Сирийский экспресс» ВМФ России дал сбой

Независимая газета вчера в 05:21
Армия и оружие

WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:24
Спорт

Российский лыжник Большунов выиграл «Тур де Ски»

Ещё один российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место в общем зачёте «Тур де Ски».
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Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 03:50
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В Брюсселе открылась экстренная встреча Североатлантического совета

В центре внимания – последствия авиаудара США под Багдадом, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани.
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