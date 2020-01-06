Политика
ВедомостиМеркель приедет в Россию по приглашению Путина 11 января
Канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Россию 11 января по приглашению российского президента Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля. Лидеры двух стран планируют обсудить кризис на Ближнем Востоке из-за убийства силами США иранского генерала Касема Сулеймани.
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Общество
Скончался хирург-онколог Андрей Павленко, боровшийся с раком
Происшествия
Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
Происшествия
В Нижегородской области 18-летний парень погиб, вступившись за женщину
Преступление произошло вечером 3 января. Двое молодых людей услышали женский крик о помощи. На пожилую женщину напал неизвестный мужчина.
Политика
На Украине предложили установить памятник Бандере на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить в Конотопе памятник Степану Бандере, которого «до сих пор в страшном сне боится вся Москва».
Политика
Парламент Ирака потребовал вывода войск США
В воскресенье, 5 января, иракский парламент принял решение обязать правительство положить конец военному присутствию в стране США и сил западной коалиции.
Армия и оружие
Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
Происшествия
Тело 16-летней девушки без верхней одежды нашли на Урале
Мертвую девушку без верхней одежды нашли у железной дороги. По предварительным данным, девушка замерзла насмерть.
Игры
GTA V стала бесплатной для подписчиков Xbox Game Pass
Grand Theft Auto V добавили в Xbox Game Pass. Подписчики сервиса на консолях смогут скачать игру бесплатно.
Технологии
Agility Robotics начала продажи человекоподобного робота Digit
Компания Agility Robotics начала продажи человекоподобного робота Digit.
Экономика
В Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ
"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.
Политика
МИД РФ призвал спасти ядерную сделку с Ираном
МИД России призывал мировые державы, подписавшие в 2016 году с Ираном Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД), создать условия для возвращения к его реализации.
Технологии
В мессенджере WhatsApp обнаружили «новогодний вирус»
Многие становятся жертвами хакеров, особенно с учетом широкой аудитории WhatsApp.
Здоровье
Названы пять бесполезных методов народной медицины
Врач Александр Мясников назвал пять бесполезных методов народной медицины, популярных среди россиян.
Происшествия
В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции
Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.
Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»
Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
Здоровье
Названы болезни, с которыми нельзя ходить в баню
Баня и парная с высокой температурой противопоказаны при гипертонии и сердечно-сосудистых патологиях, сообщил главный внештатный специалист столичного депздрава по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.
Политика
В Тегеране начались траурные мероприятия по убитому генералу Сулеймани
Общество
Жириновский раздал деньги «крепостным и холопам» на Красной площади
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги.
Наука
Проблему пластмассовых отходов помогут безопасно решить мучные черви
Происшествия
Пять человек пострадали при обрушении лесов в центре Москвы
Пять человек пострадали в результате обрушения строительных лесов в центре Москвы, четверо из них госпитализированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Хоккей
«Рейнджерс» вызвали в основную команду Шестеркина
Пресс-служба «Рейнджерс» сообщает, что российский вратарь Игорь Шестеркин вызван в основной составы команды из фарм-клуба «Хартфорд».
Армия и оружие
«Сирийский экспресс» ВМФ России дал сбой
Армия и оружие
WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Спорт
Российский лыжник Большунов выиграл «Тур де Ски»
Ещё один российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место в общем зачёте «Тур де Ски».
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Политика
В Брюсселе открылась экстренная встреча Североатлантического совета
В центре внимания – последствия авиаудара США под Багдадом, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани.