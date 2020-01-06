с чего всё началось

Канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Россию 11 января по приглашению российского президента Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля. Лидеры двух стран планируют обсудить кризис на Ближнем Востоке из-за убийства силами США иранского генерала Касема Сулеймани.

Меркель приедет в Россию по приглашению Путина 11 января

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Хоккей Тренер Андрей Назаров прокомментировал финал МЧМ в Чехии Отечественный тренер по хоккею Андрей Назаров дал комментарий после прошедшего финала молодёжного чемпионата мира (U20), в котором встречались сборная России со сборной Канады.