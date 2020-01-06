Политика

ВедомостиВедомостиМеркель приедет в Россию по приглашению Путина 11 января

Канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Россию 11 января по приглашению российского президента Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля. Лидеры двух стран планируют обсудить кризис на Ближнем Востоке из-за убийства силами США иранского генерала Касема Сулеймани.
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Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию с рабочим визитом 11 января по приглашению президента России Владимира Путина, говорится
 в сообщении на сайте пресс-службы Кремля.
РБК05:18

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«Мир на пороге серьезного конфликта». Меркель приедет в Россию для поиска решений

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Тайный сговор против США: зачем Меркель едет к Путину

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель прибудет 11 января с официальным визитом в Москву

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ТАСС05:25

Кремль объявил о скором визите Меркель в Россию по приглашению Путина

РБК05:18

Меркель посетит Россию по приглашению Путина 11 января

RT на русском10:46
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Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию РФ 15 января в Центральном выставочном зале "Манеж", говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
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Крейсер «Маршал Устинов» внепланово перебрасывается к берегам Сирии

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Баскетболисты подмосковных "Химок" обыграли московский ЦСКА в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ.
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