Политика

Российская газетаРоссийская газетаМеркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в связи с решением Вашингтона сократить военный контингент в ФРГ с 35 до 25 тысяч человек нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США уже не будут исполнять роль мирового лидера.
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Меркель призвала задуматься о мире без лидерства США

Газета.Ru19:51

Меркель призвала Европу задуматься над своей ролью в мире без американского лидерства

Московский Комсомолец20:28

Меркель призвала задуматься над ролью Европы в мире без лидерства США

RT на русском20:14

Меркель заявила о необходимости задуматься о мире без лидерства США

РБК21:03

Меркель призвала Европу задуматься о будущем без лидерства США

Известия19:34

Меркель призвала Европу задуматься о мире без лидерства США

Lenta.ru19:18

Меркель призвала Европу задуматься над своей ролью в мире без лидерства США

ТАСС19:08
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Причиной смерти Сергея Хрущева стало огнестрельное ранение в голову. Сын первого секретаря ЦК КПСС Сергей Хрущев умер 19 июня в США.
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В Омске председатель УИК выиграла квартиру в лотерее на голосовании

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В роддомах Москвы будет проведена проверка после истории с пятью младенцами, найденными в квартире, сообщила «РИА Новости» детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская.
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Apple ловит TikTok за сбором конфиденциальной информации

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Приближение холодного фронта жители Ивановской области почувствуют вечером в воскресенье.
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В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
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В новой разработке будет предусмотрено применение возвращаемой первой ступени, которую можно будет использовать неоднократно.
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Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
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Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла

Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
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Президент Владимир Путин за неделю до голосования по поправкам в Конституцию обратился с обращением к россиянам, в котором объявил о повышении ставки подоходного налога для граждан с высокими зарплатами и повторении разовых выплат 10 тыс. руб. для семей с детьми до 16 лет.
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Шоу-бизнес

Журнал Forbes назвал 40 успешных россиян до 40 лет

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Выявлен продукт, регулирующий кровяное давление

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Явка на онлайн-голосование по поправкам к конституции превысила 65%

Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ превысила 65%, проголосовали почти 763,8 тыс. человек.
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Лукашенко: новая конституция Белоруссии будет подготовлена за два года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в конституцию страны с предварительной передачей полномочий «вниз», на уровень местной власти.
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В деле об убийстве соратника Басаева появился еще один подозреваемый

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