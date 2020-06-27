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Газета.RuГазета.Ru

Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США

Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.В источнике
Подробнее о событии

Меркель призвала Европу задуматься о новой реальности без лидерства США

ТК Звезда20:18

Меркель предложила задуматься о мире без лидерства США

РИА Новости21:47

Меркель заявила о необходимости задуматься о мире без лидерства США

РБК21:03

Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США

Газета.Ru02:29

Меркель призвала задуматься над ролью Европы в мире без лидерства США

RT на русском20:14

Меркель призвала Европу задуматься о мире без лидерства США

Lenta.ru19:18

Меркель призвала Европу задуматься над своей ролью в мире без лидерства США

ТАСС19:08
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В Кремле ответили на протест Японии в связи с геологоразведкой у Курил

В посольстве РФ в Токио уточнили, что сообщили Японии о том, что Россия не усматривает в исследовательской деятельности никаких проблем, так как южные Курилы на законных основаниях находятся под суверенитетом России.
ИА Красная Веснавчера в 07:12
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В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru06:22

С 1 июля проиндексируют пенсии некоторым категориям пенсионеров

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова, рассказала о том, что с 1 июля процесс индексирования пенсий вновь будут производить в отношении выплат опекунам и попечителям.
Live2404:29
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Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса

«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском04:55
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Во всех районах Забайкалья ввели амбулаторное лечение от коронавируса

Врачи Забайкальского края ввели на всей территории региона амбулаторное лечение пациентов, которые переносят коронавирус в легкой и бессимптомной форме, сообщила в пятницу журналистам министр здравоохранения края Анна Шангина.
ТАССвчера в 22:42
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«Роскосмос» перечислил недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска

Размещение двигателей системы аварийного спасения прямо за стеной кабины, несоразмерность самой кабины и отсутствие нормального туалета — таковы недостатки космического корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска.
РИА Новости05:26
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Потерявшую туфлю участницу парада Победы в Калининграде наградили

Накануне стало известно, что Носатов остался приятно впечатлен выдержкой и самообладанием девушки, которая, потеряв туфлю во время парада, продолжила маршировать и сохранила стройность колонны.
Журналистская правда25 июня в 08:00
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В 2022 году испытают истребитель пятого поколения «Супер-Сухой»

В 2022 году летом состоятся испытания первого модернизированного истребителя пятого поколения самолета «Су-57 второго этапа», который неофициально называют «Супер-Сухой», пишет газета «Известия».
Вечерний курьервчера в 07:54
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Потери Ротару из-за вируса составили 42 млн рублей

По данным издания "Собеседник", из-за пандемии коронавируса финансовые потери певицы Софии Ротару составили около 42 млн рублей, а сама певица ожидает открытия границ между Украиной и Россией, чтобы получить возможность компенсировать убытки.
Газета.Ru06:43
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