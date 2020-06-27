Политика
Газета.RuМеркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США
Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
Общество
Медицинские маски и лекарства от коронавируса доставят на «Байконур»
Пять дополнительных аппаратов ИВЛ, 2 тысячи комплектов средств индивидуальной защиты и необходимые лекарственные препараты будут доставлены в пятницу, 27 июня, на комплекс "Байконур" спецбортом Госкорпорации "Роскомос", сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве.
Российская газета вчера в 14:51
Общество
«Норникель» не позволил депутату вывезти образцы загрязненной воды на экспертизу
Митрохин прилетел в Норильск, чтобы встретиться со специальными корреспондентами «Новой газеты» Еленой Костюченко и Юрием Козыревым.
Тайга.инфо 04:05
Общество
Цукерберг потерял 7,2 млрд долларов на рекламе в Facebook
Марк Цукерберг потерял 7,2 млрд долларов после того, как несколько глобальных корпораций отказались размещать свою рекламу в Facebook.
Российская газета 05:33
Здоровье
Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла
Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru вчера в 09:55
Энергетика
Российская нефть Urals рекордно подорожала к эталонной марке Brent
Российская нефть Urals торгуется в Северо-Западной Европе по цене 43,25 доллара за баррель, на 2,35 доллара дороже эталонного сорта Brent.
Российская газета вчера в 10:51
Экономика
Евтушенков рассказал об инвестиционном интересе Джеффа Безоса к Ozon
Владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков рассказал о высоком интересе иностранных инвесторов к интернет-магазину Ozon (АФК «Система» владеет около 43% компании).
Ведомости 07:19
Происшествия
Собчак заявила о нападении на нее во время съемок в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что на нее и ее съемочную группу напали в монастыре.
Известия 07:54
Общество
Памфилова заявила о намеренной дискредитации голосования вне помещения
Глава ЦИК России Элла Памфилова считает, что авторы сообщений о голосовании "на пеньках и в багажниках" намеренно дискредитируют процедуру голосования на дому и на придомовых территориях.
Российская газета 07:12
Общество
Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школ и университетов
Президент России Владимир Путин поздравил школьников и студентов с выпускным. В этом году они проходят одновременно.
СОВА 02:46
Финансы
ВТБ снизил ставку по кредитам наличными для населения
ВТБ в пятницу объявил о снижении на 1,4 процентный пункт ставок по кредитам наличными и для рефинансирования.
Вести.Ru вчера в 05:42
Общество
Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ
Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ в честь 50-летия с первого гей-парада в Нью-Йорке 1970 года.
РБК 05:10
Общество
Ростуризм составил список стран с действующими ограничениями на въезд
Российское Федеральное агентство по туризму составило и опубликовало список стран, в которых действуют ограничительные меры на въезд, связанные с пандемией коронавирусной инфекции.
NewInform вчера в 19:28
Общество
Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет
Минтруд не поддержал идею распространить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей 16 и 17 лет, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском вчера в 15:25
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
Путешествия
Туроператоры отменяют июльские туры за рубеж
Туроператор "Интурист" пока аннулирует зарубежные туры с датами вылета до 16 июля.
Интерфакс 06:14
Общество
Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса
«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 25 июня в 22:22
Армия и оружие
Боевой вертолет Ми-24 модернизируют до уровня машин нового поколения
Модернизированный Ми-24 получил не имеющий аналогов бортовой комплекс обороны, который обеспечит защиту боевой машины от современных средств поражения, а также позволит проводить радиотехническую разведку и радиоэлектронное подавление.
Военное дело вчера в 08:46
Футбол
Щербаченко обвинил Семина в начале финансовых проблем «Мордовии»
Бывший главный тренер «Мордовии» Фёдор Щербаченко негативно оценил деятельность Юрия Сёмина на посту наставника саранского клуба.
Metaratings 06:53
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Шоу-бизнес
Личный фотограф Аллы Пугачевой показал снимок певицы в купальнике
Роман Родин показал поклонникам не «всплывавший» ранее архивный снимок 71-летней Аллы Пугачевой, облаченной в закрытый купальник.
Дни24 25 июня в 14:00
Шоу-бизнес
Асмус подтвердила, что является инициатором развода
Актриса сообщила, что самостоятельно приняла решение о разводе, так как она уверена, что каждый из супругов должен работать над отношениями.
Bimru.ru 01:45
Политика
Facebook изменил правило написания названия Киева
Социальная сеть Facebook изменила правило написания названия украинской столицы Киева. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
RT на русском 07:00
Экономика
Уолл-стрит: Nasdaq снова закрылся выше 10 000 пунктов
К концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 299,66 пункта (1,18%), до 25 745,60 пункта.
REGNUM 25 июня в 16:57
Происшествия
СК попросил суд арестовать экс-помощника главы Россельхознадзора
Управление Следственного комитета по Москве ходатайствовало о заключении под стражу бывшего помощника главы Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в коррупции и совращении несовершеннолетних.
РБК 07:44
Шоу-бизнес
Пользователей Instagram поразил похудевший на сто килограммов Фадеев
Продюсер Максим Фадеев удивил своих подписчиков в Instagram постом, в котором рассказал, что похудел на 100 кг.
Газета.Ru 06:32
Экономика
Завтра биткоин ждет важное событие. Чего ожидать от цены криптовалюты
Завтра, 26 июня, состоится массивная экспирация опционов на биткоин.
РБК 25 июня в 08:45