Политика

Газета.RuГазета.RuМеркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США

Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.
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Меркель призвала Европу задуматься о новой реальности без лидерства США

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Меркель призвала готовиться к миру без лидерства США

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Меркель заявила о необходимости задуматься о мире без лидерства США

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RT на русскомвчера в 20:14

Меркель призвала Европу задуматься о мире без лидерства США

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Меркель призвала Европу задуматься над своей ролью в мире без лидерства США

ТАССвчера в 19:08
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«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon

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Общество

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СОВА 02:46
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Финансы

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Общество

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Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса

«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55
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Общество

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Модернизированный Ми-24 получил не имеющий аналогов бортовой комплекс обороны, который обеспечит защиту боевой машины от современных средств поражения, а также позволит проводить радиотехническую разведку и радиоэлектронное подавление.
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Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

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Facebook изменил правило написания названия Киева

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