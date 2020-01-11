Политика
Lenta.ruМеркель призвала довести до конца «Северный поток-2»
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала довести до конца строительство газопровода «Северный поток-2», передает «Интерфакс». Такое заявление политик сделала на пресс-конференции после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
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Футбол
Адвокат хочет пригласить Кокорина в «Фейеноорд»
Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат подтвердил информацию о том, что заинтересован в услугах нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина.
Экономика
Лукашенко ввел эконалог на транзит нефти
Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории.
Армия и оружие
Российский корабль нагнал американский эсминец в Аравийском море
Российский военный корабль приблизился к американскому эсминцу USS Farragut в северной части Аравийского моря, сообщает пресс-служба Пятого флота ВМС США.
Авто
Changan представит в Женеве новый кроссовер Uni-T
Китайская марка Changan намерена презентовать на ближайшем автосалоне в Женеве новый кроссовер Changan Uni-T.
Происшествия
В США девять человек погибли в результате зимнего шторма
По меньшей мере девять человек погибли, более 1000 авиарейсов были отменены, сотни тысяч жителей остались без электричества в семи штатах США в результате зимнего снежного шторма и ледяного дождя с градом, сообщает Reuters.
Политика
Армия Хафтара обвинила ПНС Ливии в нарушении перемирия
Происшествия
В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 4,7
Происшествия
Актриса и модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы
Российская модель и актриса Ксения Пунтус была госпитализирована после того, как при пока не выясненных обстоятельствах выпала в Москве из окна третьего этажа.
Здоровье
Врачи назвали опасные для мозга напитки
Как пишет ToDay News Ufa, сладкие соки, лимонады и даже квас представляют колоссальную угрозу для нормального функционирования нейронов мозга из-за высокого содержания глюкозы и сахарозы.
Культура
ВГТРК закрыла программу «Сам себе режиссер» после 28 лет в эфире
Шоу-бизнес
«Завтра у нас свадьба»: Самбурская отдыхает с бывшим Бузовой
Долгое время поклонники и пресса приписывали 29-летнему певцу Леше Свику и 33-летней Ольге Бузовой романтические отношения.
Политика
Турчинов предложил наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов счел необходимым привлечь Россию к ответственности за сбитый в Иране пассажирский самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины».
Хоккей
«Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси», Панарин набрал 3 очка
Единоборства
Боец MMA Орловский объяснил неприязнь к Фёдору Емельяненко
Белорусский боец смешанного стиля Андрей Орловский объяснил свою неприязнь к россиянину Фёдору Емельяненко.
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл шестой этап «Дакара»
Экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова стал победителем шестого этапа ралли-марафона «Дакар»-2020, который проходит в Саудовской Аравии.
Экономика
Выгоднее валюты. Опубликован рейтинг доходности акций российских компаний
Рейтинг 15 самых доходных акций российских компаний опубликовал 11 января портал РБК Quote.
Происшествия
Бочкарева призналась в хранении наркотиков
Шоу-бизнес
Лолита выиграла первый суд у бывшего мужа Дмитрия Иванова
Адвокат известной исполнительницы Лолиты сообщил, что его подопечная одержала первую победу в суде.
Общество
В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".
Политика
Посла Британии в Иране задержали на акции протеста
Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр был задержан на несколько часов за организацию протестов, которые прошли в субботу, 11 января, в Тегеране.
Политика
Один из создателей игры World of Tanks создаст политическую партию
Вячеслав Макаров, являющийся директором по игре World of Tanks сообщил что собирается создать политическую партию.
Технологии
«Яндекс» планирует запустить собственного виртуального оператора связи
"Яндекс" планирует запустить виртуального сотового оператора.
Политика
Трамп поддержал протестующих в Иране твитами на фарси
В Twitter американский лидер обратился к протестующим на персидском языке (фарси), опубликовав английский перевод обращений.
Наука
Серые попугаи могут помогать другим без какой-либо пользы для себя
Частота передачи жетонов ара (BHM) и жако (AGP) / ©Current Biology Важным наблюдением, касающимся серых попугаев, было то, что птицы, судя по всему, не испытывают никакой зависти, если другой получает больше пищи.
Шоу-бизнес
Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене
Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.
Баскетбол
Харден набрал 20 000-е очко в карьере
Перед матчем у Хардена было в активе 19 990 очков.
Происшествия
В Австралии акулы съели немецкого футболиста
Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
Кино
Стал известен бюджет нового фильма Кристофера Нолана
Предстоящий фильм оскароносного режиссера Кристофера Нолана под названием "Довод" (Tenet) обойдется более чем в 200 миллионов долларов.