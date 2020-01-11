Политика

Lenta.ruLenta.ruМеркель призвала довести до конца «Северный поток-2»

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала довести до конца строительство газопровода «Северный поток-2», передает «Интерфакс». Такое заявление политик сделала на пресс-конференции после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Читать в источнике
Комментировать684

Подробнее о событии

Путин и Меркель заявили о необходимости достроить «Северный поток — 2»

RT на русском13:06

Путин назвал новый срок возможного запуска «Северного потока-2»

РБК13:33

Меркель заявила о необходимости достроить Nord Stream 2

РИА Новости17:15

Окончание строительства «Северного потока-2» будет отодвинуто на несколько месяцев

Эхо Москвы11:30

Лучше друг с другом: о чем договорились Путин и Меркель в Москве

Известия14:50

Германия не поддерживает санкции США против «Северного потока - 2»

ТАСС10:56

Путин назвал сроки окончания строительства «Северного потока — 2»

News.ru11:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 20:33, Ашберн
Футбол

Адвокат хочет пригласить Кокорина в «Фейеноорд»

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат подтвердил информацию о том, что заинтересован в услугах нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина.
News.ru вчера в 10:36
Экономика

Лукашенко ввел эконалог на транзит нефти

Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории.
Вести.Ru вчера в 11:09
Армия и оружие

Российский корабль нагнал американский эсминец в Аравийском море

Российский военный корабль приблизился к американскому эсминцу USS Farragut в северной части Аравийского моря, сообщает пресс-служба Пятого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 12:02
Авто

Changan представит в Женеве новый кроссовер Uni-T

Китайская марка Changan намерена презентовать на ближайшем автосалоне в Женеве новый кроссовер Changan Uni-T.
Rusargument 09:38
Общество

Гороскоп любви на 2020 год: названы знаки, которые обретут счастье

Родной город 07:23
Происшествия

В США девять человек погибли в результате зимнего шторма

По меньшей мере девять человек погибли, более 1000 авиарейсов были отменены, сотни тысяч жителей остались без электричества в семи штатах США в результате зимнего снежного шторма и ледяного дождя с градом, сообщает Reuters.
Российская газета 15:45
Политика

Армия Хафтара обвинила ПНС Ливии в нарушении перемирия

RT на русском 20:20
Происшествия

В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 4,7

РИА Новости 08:49
Происшествия

Актриса и модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы

Российская модель и актриса Ксения Пунтус была госпитализирована после того, как при пока не выясненных обстоятельствах выпала в Москве из окна третьего этажа.
Российская газета 15:16
Здоровье

Врачи назвали опасные для мозга напитки

Как пишет ToDay News Ufa, сладкие соки, лимонады и даже квас представляют колоссальную угрозу для нормального функционирования нейронов мозга из-за высокого содержания глюкозы и сахарозы.
ToDay News Ufa 09 января в 17:42
Культура

ВГТРК закрыла программу «Сам себе режиссер» после 28 лет в эфире

ToDay News Ufa вчера в 10:25
Шоу-бизнес

«Завтра у нас свадьба»: Самбурская отдыхает с бывшим Бузовой

Долгое время поклонники и пресса приписывали 29-летнему певцу Леше Свику и 33-летней Ольге Бузовой романтические отношения.
7Дней.ру 12:00
Политика

Турчинов предложил наказать Россию за сбитый в Иране Boeing

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов счел необходимым привлечь Россию к ответственности за сбитый в Иране пассажирский самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины».
РБК 12:40
Хоккей

«Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси», Панарин набрал 3 очка

Спорт-Экспресс 09 января в 21:42
Единоборства

Боец MMA Орловский объяснил неприязнь к Фёдору Емельяненко

Белорусский боец смешанного стиля Андрей Орловский объяснил свою неприязнь к россиянину Фёдору Емельяненко.
RT на русском 15:16
Автоспорт

Экипаж Каргинова выиграл шестой этап «Дакара»

Экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова стал победителем шестого этапа ралли-марафона «Дакар»-2020, который проходит в Саудовской Аравии.
ProstoProSport вчера в 08:16
Экономика

Выгоднее валюты. Опубликован рейтинг доходности акций российских компаний

Рейтинг 15 самых доходных акций российских компаний опубликовал 11 января портал РБК Quote.
Красная весна 06:13
Происшествия

Бочкарева призналась в хранении наркотиков

Газета.Ru вчера в 07:24
Шоу-бизнес

Лолита выиграла первый суд у бывшего мужа Дмитрия Иванова

Адвокат известной исполнительницы Лолиты сообщил, что его подопечная одержала первую победу в суде.
ГлобалМСК.ру вчера в 07:05
Общество

В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками

Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".
РИА Новости 09:32
Политика

Посла Британии в Иране задержали на акции протеста

Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр был задержан на несколько часов за организацию протестов, которые прошли в субботу, 11 января, в Тегеране.
ТК Звезда 19:16
Политика

Один из создателей игры World of Tanks создаст политическую партию

Вячеслав Макаров, являющийся директором по игре World of Tanks сообщил что собирается создать политическую партию.
Интересная Россия вчера в 03:37
Технологии

«Яндекс» планирует запустить собственного виртуального оператора связи

"Яндекс" планирует запустить виртуального сотового оператора.
Клопс 09 января в 06:47
Политика

Антонов призвал хранить историческую память о Второй мировой войне

РИА Новости 15:06
Политика

Трамп поддержал протестующих в Иране твитами на фарси

В Twitter американский лидер обратился к протестующим на персидском языке (фарси), опубликовав английский перевод обращений.
Известия 17:50
Наука

Серые попугаи могут помогать другим без какой-либо пользы для себя

Частота передачи жетонов ара (BHM) и жако (AGP) / ©Current Biology Важным наблюдением, касающимся серых попугаев, было то, что птицы, судя по всему, не испытывают никакой зависти, если другой получает больше пищи.
Naked Science вчера в 07:18
Шоу-бизнес

Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене

Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.
Культуромания вчера в 08:50
Баскетбол

Харден набрал 20 000-е очко в карьере

Перед матчем у Хардена было в активе 19 990 очков.
Чемпионат 19:11
Происшествия

В Австралии акулы съели немецкого футболиста

Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
BFM.ru 16:43
Кино

Стал известен бюджет нового фильма Кристофера Нолана

Предстоящий фильм оскароносного режиссера Кристофера Нолана под названием "Довод" (Tenet) обойдется более чем в 200 миллионов долларов.
Piter.tv 05:50
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное