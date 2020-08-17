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REGNUM
REGNUM

Меркель призвала к диалогу власти и оппозицию Белоруссии

Берлин, 17 августа 2020, 13:49 — REGNUM С призывом к властям, гражданскому обществу и оппозиции Белоруссии начать национальный диалог выступила канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом 17 августа сообщил на брифинге официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.В источнике
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REGNUM

Меркель призвала к диалогу власти и оппозицию Белоруссии

REGNUM06:49
Телеканал 360°

В Германии призвали власти Белоруссии и оппозицию к диалогу

Телеканал 360°06:30
BFM.ru

Кабмин ФРГ связался с Тихановской

BFM.ru06:06
Piter.tv

Меркель призвала к национальному диалогу власти и оппозицию Белоруссии

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Дума ТВ

Правительство Германии связывалось со Светланой Тихановской

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ТАСС

Меркель призвала к национальному диалогу власти и оппозицию Белоруссии

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«Аталанта» отказывается выполнять требования Миранчука по зарплате

Итальянская «Аталанта», которая хочет заключить контракт с российским атакующим полузащитником московского «Локомотива» Алексеем Миранчуком, не готова удовлетворить аппетиты футболиста.
LiveResult.Ruвчера в 14:08

Минздрав РФ анонсировал порядок вакцинации медиков от коронавируса

Российские медики будут проходить вакцинацию от коронавируса одновременно с проведением третьего этапа клинических исследований препарата Центра Гамалеи, говорится в сообщении Минздрава РФ.
Экономика сегодня02:54
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Петтеру Нортугу предъявлены обвинения в хранении кокаина

Прокурор выдвинул двукратному олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам норвежцу Петтеру Нортугу обвинения в превышении скорости, нахождении за рулем автомобиля в состоянии наркотического опьянения и хранении кокаина, сообщает норвежская газета Verdens Gang.
РИА Новости07:01
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