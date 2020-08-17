Меркель призвала к диалогу власти и оппозицию Белоруссии
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Берлин, 17 августа 2020, 13:49 — REGNUM С призывом к властям, гражданскому обществу и оппозиции Белоруссии начать национальный диалог выступила канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом 17 августа сообщил на брифинге официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.В источнике
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